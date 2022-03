La gran pregunta sobre lo nuevo de Pixar: ¿Tiene ‘RED’ escena post-créditos?

RED ya está disponible para todo aquel que tenga una suscripción a Disney+, y con ella, toda la historia que Mei. Ésta no es una niña normal: es sobresaliente. O al menos, eso cree ella y su exigencia propia. Lo quiere hacer todo bien, sobre todo para no decepcionar a nadie en su círculo. Pero un día surge el imprevisto de que, de repente, se transforma en panda rojo.

Esta premisa tan atrevida como divertida -no hay que olvidar que todo es una alegoría a la pubertad y a la madurez- es la excusa perfecta para que Pixar haga de las suyas en un terreno que domina completamente, la animación. Pero, ¿prueba en algo en lo que no están tan acostumbradas? Lo cierto es que sí, han innovado en una cosa.



Cualquier fan del mainstream actual sabrá que las escenas post-créditos son las que le dan un valor añadido a una película, llegando incluso a salvarla en algunas ocasiones. Aunque RED no sea de estas últimas, una vez se empiezan a vislumbrar sus largos créditos llega la gran pregunta: pero, ¿hay o no hay escena post-créditos?

Lo cierto es que sí, hay una breve escena al terminar todos los créditos. La razón se la preguntamos a las mismas Domee Shi y Lindsey Collins, directora y productora de la cinta respectivamente, y su respuesta fue sorprendente: "Nuestros créditos son tan largos, que quisimos premiar a la audiencia que se quedase siete minutos y medio u ocho en los créditos, porque nombramos a todo el mundo del estudio, así que quisimos poner una pequeña recompensa", contó Collins. Shi, por su parte, le dio la razón.

Si te has atrevido a ver todos los coloridos créditos -o los has pasado con el mando a distancia- habrás visto que la escena es tan divertida como superflua justo después de esa tierna dedicatoria del equipo a las mujeres: "Dedicada a nuestras hijas, madres, tías y abuelas. ¡Sois mágicas!". Pocos segundos después puede verse esta parte extra del metraje, y aunque no da ningún tipo de información extra al espectador, aunque tiene un trasfondo cómico que seguramente se termine apreciando.

En ella se puede ver al padre de Mei en el sótano. ¿Haciendo rituales que tengan que ver con la magia del panda rojo? Pues nada parecido: bailando a ritmo de 4*Town, la boyband ficticia favorita de Mei y sus amigas de la que parece haberle robado parte del merchandising para vestirlo durante su actuación improvisada.

Parece que Disney y Pixar han adoptado la costumbre de sus compañeros de Marvel, aunque lo ha hecho con un tono mucho más relajado y con escenas totalmente prescindibles. De este modo, Encanto también tenía una divertida escena con un animal que trataba de beber agua directamente de la casita que se ve durante toda la película.

RED ya está disponible en Disney+