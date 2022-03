Madonna ‘ficha’ a Katy Perry para el disco celebración de sus 40 años de carrera según The Sun

Madonna y Katy Perry podría ser en este 2022 una de las parejas musicales de moda. Si se cumple lo publicado por el diario The Sun, la californiana formaría parte del disco de celebración de los 40 años de carrera de la Reina del Pop. "Ha sido una gran admiradora de Katy durante años y siempre hablaba de hacer una canción con ella" explican las fuentes del rotativo británico.

De momento no han trascendido muchos detalles más acerca de este 'supuesto' fichaje que ya se habría producido puesto que la cantante ya está trabajando en su nueva propuesta musical. No será su primera colaboración ya que Madonna ya invitó a Katy a formar parte del videoclip Bitch, I'm Madonna en 2015.

"Con el proyecto de remezclas las cosas han encajado. Como los planes aún se están resolviendo, aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento. Esperemos que los fanáticos no tengan que esperar demasiado" explicaba esta fuente cercana a la Reina del Pop. Sería la primera vez que ambas compartieran una canción aunque no sería inédita sino una nueva versión de uno de los muchos hits que han marcado su carrera.

Porque cumplir 4 décadas entregadas a la música no está al alcance de cualquiera y por ello Madonna está preparando un 2022 por todo lo alto con nuevo disco, grandes colaboraciones e incluso la adaptación cinematográfica de su vida que los rumores bautizaron como Little Sparrow sin que de momento haya ni desmentido ni confirmación oficial.

La ambición de la Ambición Rubia podría colocar a este nuevo álbum como uno de los más esperados del 2022 de confirmarse los rumores que también apuntan a Beyoncé y Miley Cyrus bajo la 'nomina' este nuevo disco. Todo apunta a que será antes de navidades cuando se ponga a la venta ya que unas semanas antes la diva cumplirá los 40 años de carrera.

Todavía está en nuestra memoria las imágenes de Katy Perry y Madonna jugando entre ellas para la sesión de fotos de V Magazine que se convirtió en viral. Sería además la segunda colaboración consecutiva de la intérprete californiana tras When I'me gone junto a Alesso.

En cuanto a Madonna podría continuar con la línea de Frozen (remix) junto a Fireboy DML que acaba de ver la luz.