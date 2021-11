Katy Perry y Orlando Bloom eligen un disfraz actual por Halloween y no es de ‘El juego del calamar’

Halloween ha dejado claro que había ganas de fiesta, de disfraces y de compartir la que dicen que es una de las noches más mágicas del año, la de las brujas. Y no, Katy Perry y Orlando Bloom no se han tirado a lo esotérico para escoger sus propuestas para la fiesta, han recurrido a la actualidad.

Ya conocemos de sobra la afición de la cantante con los disfraces. La hemos visto con los más llamativos, de cheeto, de hamburguesa... está claro que le van los de la cocina gourmet. No hay más que verla, también, en el talento show televisivo en el que participa, para saber que se apunta a todo lo que tenga que ver con jugar y transformarse. Pero este año se ha decantado por algo totalmente diferente.

Aunque las restricciones se han levantado en muchos casos y lugares, lo cierto es que no podemos olvidarnos que seguimos en pandemia, que le pregunten a Ed Sheeran que daba positivo hace unos días. Desde luego, Katy y Orlando lo tienen muy presente y de ahí que hayan decidido disfrazarse de sanitario y vacuna.

El actor se ha decantado por el personal médico, mientras Katy, que es la atrevida en estos casos, se ha lanzado a convertirse en una jeringuilla andante toda vestida de azul. “Chicos, manteneos seguros 💉💦🙃”, pedía junto a las fotos de su Halloween particular. Y aunque a algunos esto de la vacuna les sigue dando miedo, lo cierto es que asusta más no tenerla y contagiarse. Él parece que ha disfrutado de su disfraz: “🎃🎃🎃Vacuné a una chica y me gustó 🎃🎃🎃”.

De fiesta continua

“Cuando tienes 37 años, las resacas duran entre 5 y 7 días hábiles 🎉”, compartía después de celebrar su cumpleaños hace unos días en México. La verdad es que la pareja lleva unos días de fiesta y parece que no están dispuestos a parar.

Eso sí, no se desconectan del trabajo, que ya hay trabajado navideño que promocionar. “Quiero decir, justicia para el Día de Acción de Gracias, pero si ya te gustan las vibraciones del país de las maravillas invernal, ¿por qué no lo conviertes en un vinilo y merchandising de 🎄🤶🏻VERY PERRY CHRISTMAS🤶🏻🎄 #CozyLittleChristmas”, anunciaba en redes.

Vamos de fiesta en fiesta que, después de los terroríficos disfraces, hay que empezar a pensar en árboles de navidad y regalos varios.