Rosalía es víctima de la censura mojigata en Jimmy Fallon por 'Motomami'

No queda nada para que podamos escuchar el nuevo disco de Rosalía. Motomami, el tercer álbum de estudio de la diva española, saldrá el próximo 18 de marzo, para alegría de sus fans. La estrella ha dejado claro que este nuevo trabajo no tiene nada que ver con El Mal Querer, apostando por un sonido y una estética totalmente diferente. Además, por si quedaba alguna duda, la artista lo ha repetido en los carteles que han aparecido alrededor del mundo anunciando su disco: “Esto no es el mal querer, es el mal desear”.

En plena promoción de su nuevo disco, Rosalía ya ha empezado a dar entrevistas en algunos de los programas más importantes de la televisión estadounidense. Este mismo jueves, 10 de marzo, la cantante ha estado en uno de los espacios más exitosos del mundo: El show de Jimmy Fallon en la NBC.

Rosalía se ha ganado la simpatía del público con su entrevista, desvelando una divertida anécdota que tiene con Harry Styles. Sacando el móvil de su bota, en un gesto que ya es icónico, la estrella ha enseñado una serie de mensajes que el británico le envió y en el que incluyen un “te quiero”. Sin duda, uno de los momentazos de la noche. También ha enseñado a Jimmy Fallon a pronunciar correctamente su nombre. Y es que para los angloparlantes no es nada fácil decir la doble erre.

La portada de Motomami es censurada

Pero ha habido un gesto que no ha pasado desapercibido por los fans de la estrella. Y es que la portada de Motomami, donde Rosalía aparece desnuda (pero con las manos estrategicamente puestas para que no se vean ni los senos ni la entrepierna), ha sido censurada.

NBC censura la portada de 'MOTOMAMI' durante la presentación de Rosalía en 'The Tonight Show'. pic.twitter.com/WyLvHRMzfp — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) March 11, 2022

Jimmy Fallon ha enseñado un vinilo de Motomami a los espectadores. Eso sí, toda la imagen de Rosalía aparece borrosa, de manera que solo se intuye su figura, y se puede leer el nombre del disco.

Una decisión que ha sido muy criticada en las redes sociales, ya que los fans no ven ningún motivo por el que deba ser censurada. De hecho, algunos usuarios de Twitter han comparado la portada de Rosalía con la de Omar Apollo. El mexicano, a pesar de salir sin camiseta en su disco, no fue censurado por la NBC.

Estos son solo algunos de los comentarios que se han podido leer:

Meu Deus? Capa do 'Motomami', álbum da cantora Rosália, teve capa CENSURADA pela a NBC, no último programa do Jimmy Fallon que foi ao ar ontem (10).



Programa vai ao ar tarde da noite. pic.twitter.com/KTHab8mx7B — Eolor (@revistaeolor) March 11, 2022

"¿Dios mío? La portada de 'Motomami', el disco de Rosalía, tuvo su portada CENSURADA por la NBC, en el último programa de Jimmy Fallon"

"Rosalía siendo censurada por ser más bonita que las demás"

"En el Tonight’s show the Jimmy Fallon, el conductor muestra estas dos portadas de discos. La diferencia, MotoMami sale con la imagen de Rosalia censurada"