30 curiosidades de Álvaro Soler que hemos descubierto en su autobiografía, ‘Bajo el mismo sol’

“De verdad nunca habría pensado que escribiría un libro con 30 años. ¿No se hace esto normalmente al final de una larga y exitosa carrera?”, se pregunta Álvaro Soler en su primera autobiografía.

parece que no es necesario dejar pasar tanto tiempo. El cantante tiene suficientes historias que contar como para llenar un libro, Bajo el mismo sol. Mi música y yo. Un libro que recoge sus vivencias, sus gustos y sus sensaciones a lo largo de su vida y carrera.

Descubrimos muchas cosas a través de sus páginas, aunque también hay grandes ausencias. Sigue manteniendo sus relaciones amorosas en un plano de privacidad que le ha llevado a no mencionar, por ejemplo, a Sofía Ellar, la cantante con la que llegó a estar prometido antes de casarse.

Curiosidades

Eso no le resta interés a un trabajo que nos ayuda a acercarnos a él de una manera amena. Aquí algunas de las curiosidades que hemos descubierto en este libro sobre él.

#1. Aprendió a tocar el piano solo.

#2. Nunca se tatuaría.

#3. El iHeart Radio Music Festival actuó con Jennifer Lopez. Entró desafinado porque no podía escucharse y ella se convirtió en su ángel de la guarda. La actuación está subida en youtube y no ha podido verla hasta hace poco.

#4. Acompañó a Jennifer Lopez a una discoteca en la que la pagaban por ir. Confiesa que fue una hora muy larga en la que no se sintió muy cómodo y en la que se dio cuenta de que el mundo del espectáculo no le gustaba.

#5. Apasionado de los coches, sobre todo de época, es capaz de decir en qué año transcurre una película solo con ver los coches que salen.

#6. Durante su adolescencia en Japón disfrutaba de ir al karaoke donde se destrozaba la voz cantando temas de Backstreet Boys, Bryan Adams y Linkin Park.

#7. Su primera actuación fue con 13 años con su banda escolar en el colegio alemán al que iba en Japón. Interpretaron Let it be.

#8. De niño soñaba con ser diseñador de videojuegos.

#9. Le hace feliz su vida sencilla en Berlín con su café favorito en Friedrichshein donde el camarero le saluda y sabe la tarta que le gusta.

#10. A finales de 2020 se mudó a su primer piso propio que ha reformado, organizado y amueblado él con sus propias manos, pintura incluida.

#11. Dibuja como su abuela Nene. Experimenta en abstracto con formas y colores, pero solo para él. En su salón tiene colgado sobre el sofá uno de sus cuadros.

#12. En su salón también hay un piano vintage con soportes de latón para las velas y medallas imperiales de 1912. Era una herencia de una familia de Bielefeld cuyos nietos y ano lo querían. Él lo encontró en un anticuario de pianos de Berlín y tiene más de 110 años.

#13. Intentó plantar un huerto en el balcón de su casa, pero no funcionó. La primera semana que pasó en Barcelona grabando un videoclip, se le murió.

#14. También como su abuela practica meditación de vez en cuando.

#15. Se obsesionó con High School Musical y quería ser Troy Bolton “porque cantaba muy guay y me parecía fascinante”.

#16. Cuando tenía 22 años y acabó la carrera de Diseño Industrial se dio dos años para intentarlo con la música. Si en ese tiempo no conseguía pagarse el alquiler, buscaría trabajo como diseñador. No hizo falta.

#17. Un foco averiado en el rodaje del vídeo con Jennifer Lopez hizo imposible acabarlo. La agenda de la cantante era tan ajustada que, aunque estuvieron varios días esperando a ver si encontraba hueco, desistieron y buscaron otra solución.

#18. Creó una primera banda con su hermano que al principio se llamaba The Scapist y luego pasó a ser Urban Lights. Tuvieron que cambiar el nombre porque el primero ya existía en iTunes.

#19. Con el primer dinero que ganó con el contrato con la editora musical de Sony se fue de viaje a Italia.

#20. Con 24 años Sony le propuso un campamento de composición en Austria que supuso un punto de inflexión para él.

#21. Tras El mismo sol voló a Los Ángeles para componer una canción con RedOne. Nada más llegar le dijo que tenía que ir a buscar a sus hijos y le dejó plantado con alguien de su equipo. Nunca más le volvió a ver.

#22. La canción de Sofía, al principio, se iba a llamar María porque iba sobre la ruptura con su primera novia. Pero no quería una canción con ese nombre, demasiado tópico, y, además, no quería que ella supiera que iba sobre ella y lo cambió.

#23. En la primera cita con su primera novia decidió ir a buscarla en el viejo Seta 600 de 1969 de sus abuelos. Había comprado un girasol y se había llenado de gomina. No contaba con la avería del coche que le hizo llegar tarde y sucio.

#24. El vídeo del remix de Mi cintura se grabó en Miami donde alquilaron una isla. Flo Rida llegó con ganas de relajarse porque acababa de salir de la cárcel. Actuó como una auténtica estrella excéntrica. Se marchó antes de acabar y volvió al tiempo solo porque Álvaro le había caído bien.

#25. Tiene debilidad por las cosas de segunda mano, excepto por los zapatos. Su armario está lleno de ropa con historia sacada de tiendas de este tipo de medio mundo.

#26. Durante su tiempo en Factor X Italia pasaron por el programa muchos artistas. Recuerda que el camerino de Robbie Williams olía a fiesta y su guardaespaldas solo dejaba entrar gente de uno en uno, así que no pudo llevar a sus amigas para conocerle.

#27. Entre las cosas que él y su equipo suelen pedir para su camerino hay leche de coco, una licuadora y jengibre, limón y miel frescos para preparar tés.

#28. Tenía una fan, que antes lo fue de Enrique Iglesias, que lo seguía a todas partes. Una vez se desmayó en uno de sus conciertos y en otra ocasión, durante un meet&greet intentó besarle en la boca. La vetaron y le mandó un privado disculpándose. La volvió a ver fuera bajo la lluvia. Lejos de asustarse o huir de ella se acercó y le pidió que buscara ayuda porque no estaba bien. Hubo final feliz.

#29. Tiene un lado solidario que le lleva a preocuparse por la sostenibilidad, cantar en hospitales infantiles y viajar a Kenia con World Vision.

#30. Le encanta cocinar. Tiene una cocina americana donde prepara sus platos mientras sirve vino blanco, queso y aceitunas a sus visitas.