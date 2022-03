Shakira no se corta un pelo al hablar de Gerard Piqué

Mientras Shakira se tomó su carrera de una manera un poco más relajada desde que se convirtió en madre, en el caso de su pareja, Gerard Piqué, no podemos decir lo mismo. Su carrera deportiva no le ha dado un respiro y ha estado al pie del cañón con su club en todo momento.

Eso le ha permitido llegar al partido número 600. Una cifra que se pronuncia rápido, pero que conlleva una dedicación y esfuerzo digna de aplaudirse. Y así lo ha sentido la cantante colombiana que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su pareja.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno”, aseguraba completamente orgullosa de la persona con la que comparte su vida y sin ningún pudor ni cortarse un pelo a la hora de enumerar sus cualidades.

Declaración de amor

No se ha quedado ahí. Tenía mucho más que resaltar de su chico y lo ha hecho en una especie de declaración de amor que deja claro que la pareja sigue tan sólida como desde el principio.

“La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, aseguraba la cantante.

Debe estar convencida de que tiene al lado una especie de superhéroe que no es Marvel, pero casi: “Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

Y que nadie piense que alcanzar esta cifra es sinónimo de llegar al final de algo, más bien todo lo contrario. “Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, terminaba la cantante que no cabía más en sí de admiración.