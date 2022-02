Shakira y Piqué celebran el mismo día sus cumpleaños (con 10 años de diferencia)

El 2 de febrero es un día muy especial para Shakira y Gerard Piqué. Y es que la pareja comparte día de cumpleaños y qué mejor forma de celebrarlo juntos en este 2022, año en el que su relación alcanza los 12.

Y es que, como todoxs recordamos, fue en 2010 cuando el futbolista y la cantante se conocieron. Eso sí, antes de verse en el Mundial de Sudáfrica, coincidieron en Madrid, donde ya empezaron a intimar, tal y como reconocieron.

Evidentemente, fue inevitable que se cruzaran durante la Copa del Mundo. Gerard Piqué fue uno de los protagonistas de esa selección española de fútbol que tocó el cielo con el gol de Iniesta, mientras que la artista colombiana fue una de las encargadas de poner la música con el inolvidable Waka Waka.

Pareja unida a pesar del ruido

Durante gran parte de los años que llevan de relación, la pareja ha estado rodeada de ruido. La faceta empresarial de Gerard o los parones musicales de Shakira ponían dudas a sus fans, pero lo cierto es que están muy unidos. Así han acabado 2021, un año marcado por la pandemia en el que quisieron mostrar su fortaleza a través de Instagram el 31 de diciembre:

Precisamente, durante este año que acaba de finalizar, la cantante nacida en Barranquilla compartió innumerables momentos con los dos hijos que tiene con Piqué, Milán y Sasha. La última publicación con ellos está dedicada al primero de ellos, la cual demuestra que ha nacido una estrella.

En cuanto a su música, lanzó temas como Don't Wait Up y, en 2020, la exitosa Girl Like Me junto a Black Eyed Peas, todo un fenómeno en TikTok. No obstante, años antes de que bombazos como estos salieran a la luz, ella no tenía tan claro lo seguir con su faceta artística:

“Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”.

Para seguir adelante. Piqué fue clave: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”, se sinceró, dejando claro lo unida que está su familia.