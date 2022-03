Chanel zanja la polémica de ‘SloMo’: “Me siento orgullosa de cantar la letra tal y como es”

Televisión Española ha celebrado este lunes una rueda de prensa con Chanel para hablar de las expectativas de la artista de cara a la 66ª edición del Festival de Eurovisión y estrenar en primicia el esperado videoclip de SloMo, la canción que interpretará en Turín el próximo 14 de mayo.

En este encuentro también ha habido tiempo de charlar con ella sobre una cuestión que desde hace tiempo lleva generando muchísima polémica: la letra de SloMo. Y es que eran varios los que aseguraban que la canción habla de prostitución, quejándose lo más grande en redes sociales. Incluso algunos partidos políticos se metieron en el ajo. Tal revuelo se montó que TVE le pasó la pelota a su Observatorio de Igualdad para que tomara una decisión al respecto.

Al final, la cadena pública descartó cambiar la letra de SloMo, explicando que "debe prevalecer la libertad de creación". Sin embargo, la polémica volvió a resurgir después de que las Tanxugueiras dijesen en su última aparicón pública que entendían que el tema generase controversia, aunque defendieron a Chanel afirmando que "ella es una mera ejecutante".

Chanel zanja la polémica de la letra

La próxima representante de España en Eurovisión ha querido contar a LOS40 cómo ha vivido todo lo sucedido, diciendo que, aunque no haya compuesto SloMo, la siente como suya. "No escribí la letra de SloMo, pero sí la interpreto", ha explicado Chanel. "Para mí es importante subirme al escenario y creerme lo que estoy cantando, lo que estoy bailando y cómo voy vestida".

Y ha añadido: "Desde la primera vez que escuché la letra de SloMo la he sentido mía. Me frustra que haya pasado esto, pero me siento feliz y orgullosa de subirme al escenario de Turín y cantar la letra tal y como es".

Además, la artista ha contado cómo siente que cada cosa que hace se mire con lupa. "Todo está siendo nuevo para mí porque es la primera vez que estoy en la palestra", ha señalado. "Pienso que todo el mundo tiene una opinión, pero cuando se pasa la barrera lo que siento es frustración y ganas de alzar la voz para decir: 'señores, tengamos cuidado con esto'. Ahora bien, respeto a todo el mundo y entiendo que la gente tenga su opinión".