Sean Paul presenta su candidatura a canción del verano con Pia Mia: ‘How we do it’

Mientras caen chuzos de punta en casi toda España, hay muchos artistas de todo el mundo que ya están pensando en playas soleadas, en las deseadas vacaciones y en fiestas memorables que siempre nos deja el verano. Y junto a todo ello, la banda sonora del mismo marcada por esa canción del verano que cada año se cuela en nuestras vidas. Uno de ellos es Sean Paul que acaba de presentar su candidatura al trono estival.

El solista jamaicano ha estrenado el videoclip de su nueva canción, How we do it, que comparte junto a uno de los talentos femeninos emergentes más sonados en Estados Unidos de los últimos años, Pia Mia, a quien descubrimos en su día gracias a su colaboración con Drake y a su participación en la banda sonora de la saga cinematográfica divergente.

"Este nuevo sencillo How We Do It es nuestra forma de mostrar a los oyentes cómo bailamos, cómo disfrutamos la vida y cómo nos mantenemos frescos. Un gran aplauso para Pia Mia, cuando empezamos a grabar esta canción, supimos de inmediato que la queríamos en este sencillo y ella la sacó del parque" ha explicado el artista sobre esta propuesta musical que espera que se convierta en un éxito como fueron otras como Got to love u, Like glue, Get busy, Rockabye (junto a Clean Bandit y Anne-Marie) o Cheap thrills o Dynamite (junto a Sia).

No se trata de la primera colaboración de Sean Paul junto a Pia Mia que ya cantaron juntos en uno de los remixes de la canción Hot que hace dos años puso a bailar a millones de personas en todo el mundo y que pertenecía a la solista. Ahora la energía de la canción vuelve a surgir de los ritmos dancehall en combinación con las raíces isleñas y jamaicanas del propio artista.

Con toques rnb y una melodía y una letra muy pegada al pop, ya podemos disfrutar del videoclip que se estrenó este pasado fin de semana. Briana Gonzales es la directora de este vídeo musical en el que los dos artistas están apostando por transmitir buen rollo de cara al verano.

Sean Paul anunció hace unos meses el lanzamiento de su octavo disco de estudio que lleva por título Scorcha y que verá la luz el próximo mes de abril y que incluso presentará en directo de manera inmediata en Reino Unido y otros países. De este disco, el músico aseguró que había hasta 8 colaboraciones, una de las cuales es esta How we do it junto a Pia Mia.

Bajo los focos de colores, los bailarines rodean a Sean Paul mientras Pia Mia salpica tumbada sobre una piscina poco profunda poco antes de empezar sus espectaculares e increíbles rutinas de baile.