Anabel Pantoja acude a urgencias por no encontrarse bien: “‘Hospital Central’ se llamaría mi vida ahora mismo”

Últimamente Anabel Pantoja no atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras anunciar su separación de Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de haberse casado, tuvo que enfrentarse a los problemas de salud de su padre Bernardo Pantoja que ha pasado unos cuantos días en el hospital.

De hecho, ella se trasladó a Sevilla para poder estar con él hasta que, finalmente, le dieron el alta tras haber pasado unos días muy delicados de salud.

“Estoy en Sevilla, tenía previsto viajar hoy para trabajar en Sálvame, pero ya sabéis que estoy aquí por lo de mi padre", empezaba explicando en sus stories de Instagram antes de explicar por qué no ha acudido al programa.

Problemas de salud

La influencer tuvo que volver al hospital y en esta ocasión por su propia salud. “Ayer me tuve que ir a Urgencias porque tengo una faringitis aguda. Tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y tengo mal cuerpo, así que me voy a quedar aquí", explicaba tumbada en una cama con la voz ronca y tapada lo máximo posible.

Eso sí, ha dejado claro que no está sola sino en la compañía de buenos amigos que están cuidando de ella e, incluso, preparándola buenos platos de pasta para ayudarla en su recuperación.

Parece que se va a quedar en la capital andaluza unos cuantos días más porque, además, este 17 de marzo operan a su madre. No ha dado detalles sobre esta operación, pero está claro que no corren buenos tiempos para la salud de la familia.

Ante tanta adversidad ha decidido tirar de sentido del humor: "Se nos junta todo, estamos ahora mismo como en un hospital. Hospital Central se llamaría mi vida ahora mismo".

Eso sí, que nadie se preocupe, por lo suyo no reviste gravedad y de ahí que haya querido tranquilizar a sus seguidores que cada día son más: "Os mando un besito, estoy bien, dentro de lo que es la put*d* de lo que es la garganta. Vamos a seguir luchando".

Y tanto ha luchado que solo unas pocas después la veíamos publicando vídeos desde sus islas queridas, en bañador y feliz de la vida. Que alguien nos lo explique. "Ya … 🙏🏼🏝☀️🇮🇨", escribía junto a esas veraniegas imágenes y con la bandera de Ucrania para lanzar un mensaje.



Tal vez sea el remedio que necesita.