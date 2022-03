Belén Esteban interrumpe a María Patiño y Terelu Campos para mandar un mensaje directo a William Levy

“¿Tú sabes quién es William Levy?”, le preguntaba María Patiño a Terelu Campos en su sección de Sálvame. “No sé, uno que dicen que está muy bueno, un actor de moda, que si es sexy…”, contestaba sin mucha convicción.

Pero si había alguien convencida de que se trata del actor de moda por la sensualidad que derrocha es Belén Esteban que no dudó en interrumpir a sus compañeras para dejar clara su postura respecto a este hombre que está volviendo a medio mundo.

“William Levy, si me estás viendo, desde Sudamérica, te tengo un mensaje”, decía mirando a cámara la colaboradora. El cubano que se ponga a temblar. La que le espera cuando venga a España a rodar la serie Montecristo.

El mensaje de Belén

Esteban no podía ser más directa: “Quiero ser Gaviota”. Y no lo dijo una sola vez, lo repitió varias por si a alguien no le había quedado claro. “Migue me entiende”, le decía a Terelu cuando le advertía de lo que podía pensar su chico.

“Me encantas como actor, como persona, te sigo en Instagram, me encantas”, decía antes de que sus compañeras la cortaran para dar paso a un vídeo. Un vídeo en el que el primer plano que aparece es el del actor en ropa interior. Luego duchándose y luego Anabel Pantoja llorando asegurando que cuando está mal se pone esta telenovela para despejarse.

Mercedes Milá, Sofía Suescun, Alba Carrillo, Mercedes Milá (sí, otra vez, parece obsesionada con el actor)… todas ellas le han dedicado algún mensaje en sus redes sociales. El programa ha hecho un repaso a su trayectoria destacando que se dio a conocer en 2001 en la versión latinoamericana de La isla de las tentaciones. Ha asegurado que se encuentra soltero desde hace unas semanas y que faltan tan solo unos días para que se instale en nuestro país.

Está claro que va a levantar pasiones a su llegada a España.