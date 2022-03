Pablo Motos deja ‘El Hormiguero’ en manos de Nuria Roca, pero aparece unos minutos e impacta con su estilismo

Nuria Roca se ponía al frente de El Hormiguero este lunes después de que Pablo Motos anunciara que se había vuelto a contagiar de covid-19. Fue ella la que dio la bienvenida al programa a Arturo Valls y Ernesto Sevilla que llegaron dispuestos a divertirse y a presentar la película de Camera Café.

Eso sí, como el boss es el boss, no faltó una conexión con él para contar qué tal se encuentra. “En primer lugar, siento muchísimo no poder estar ahí, a cambio hemos tenido un baile de Nuria que yo creo que es histórico”, decía antes de que Nuria Roca se justificase asegurando que se había pasado la mitad de la tarde ensayando.

“Estoy bien, estoy perfecto, estoy más inquieto que un cura en un concierto de Miley Cyrus porque estoy aquí que entro de la habitación, salgo de la habitación… nada, me hice un control rutinario que me hago día sí, día no, y de repente da positivo, no tengo ningún síntoma, un poco la voz tomada, pero estoy perfectamente”, aseguraba.

Tras pedir disculpas explicó que se ha leído el protocolo y en cuanto de negativo ya puede volver, así que, ahora dejó claro que “no paro de meterme palitos, voy a hacer un agujero nuevo en otros sitios”.

El estilismo de Motos

“Lo de meterse palitos es adictivo, yo ya me premio, cuando hago algo bien, metiéndome un palito”, añadió Ernesto Sevilla que pidió que les confesara si iba en pelotas o no. Eso después de que Barrancas le expresara que parecía que sí tenía un síntoma, el de haber perdido el gusto por esa camisa que llevaba puesta.

Y es que muchos nos hemos preguntado en más de una ocasión qué llevan puesto los presentadores de los informativos a los que nunca vemos las piernas. En esta ocasión era él el que estaba en esa posición.

Motos no dudó en subirse a la silla y mostrar el pantalón del pijama. Hasta ahí su participación que terminó mandando un saludo a los invitados y dejando todo en manos de Nuria que estará al frente del programa hasta que él de negativo y vuelva a coger las riendas.

Veremos si está listo el jueves para recibir en plató a Rosalía.