Dolly Parton renuncia a la nominación del Salón de la Fama del Rock and Roll: “No me lo merezco”

El Salón de la Fama del Rock and Roll es una de las consideraciones más importantes a las que puede optar un artista. El principal requisito para que alguien sea nominado es llevar más de 25 años en la escena musical y tener una influencia importante en la cultura. Por eso, el nombre de Dolly Parton entre los 17 nominados de este año no sorprendió a nadie cuando se anunció. Sin embargo, puede que la reina del country no llegue a formar parte del prestigioso club.

Parton ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha retirado su nombre de la consideración del voto. "Aunque me siento extremadamente halagada y agradecida de estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, no siento que me haya ganado ese derecho", compartió en sus redes oficiales. "Realmente no quiero que los votos se dividan por mi culpa, así que respetuosamente debo retirarme".

La compositora y cantante dice no merecer este reconocimiento porque su música no se adecúa al género del rock propiamente dicho. A pesar de que otros artistas como Nina Simone y Johnny Cash, que no pueden considerarse rockeros, sí que forman parte del Salón de la Fama, ella prefiere renunciar a ello. Pero eso podría cambiar pronto, porque Parton está ahora centrada en el lanzamiento de "un gran álbum de rock & roll". Así lo expresa en el comunicado: "Mi marido es un fanático del rock & roll y siempre me ha animado a hacer un disco. Les deseo buena suerte a todos los nominados y gracias de nuevo por el cumplido", ha expresado en su texto.

No está claro si se respetará el deseo de Parton de ser excluida de la votación, pues ya está en marcha, y ningún artista ha pedido rescindir su nominación antes. Tampoco está claro qué sucedería, en todo caso, si Parton tiene suficientes votos para ser admitida. ¿La incluirán a la fuerza? "Espero que el Salón de la Fama del Rock & Roll entienda y esté dispuesto a considerarme nuevamente, si alguna vez valgo la pena", agregó Parton.

Si llega a ser incluida y renuncia al galardón, se unirá a una lista cada vez mayor de artistas que se han negado a aparecer en las listas del al Salón de la Fama del Rock and Roll, como Mark Knopfler, Van Morrison y Sex Pistols. De todos modos, ninguno de esos artistas había pedido nunca ser eliminado de la consideración.

Además de ella, también optan por primera vez a este reconocimiento la banda más representativa de la new wave, Duran Duran, el rockero alternativo Beck, el pionero del soft pop Lionel Richie, la cantautora Carly Simon y los raperos A Tribe Called Quest. Pero, sin embargo, el nombre más sorprendente es el de Eminem, el único artista cuya inclusión se produce en su primer año de elegibilidad.