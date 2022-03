El precioso detalle de Miley Cyrus con un niño que vendía sus juguetes para ir a uno de sus conciertos

La historia de Javier Luna y su sobrino ha traspasado todas las fronteras imaginables y se ha convertido en uno de los virales más sonados de los últimos días (pese a que sucedió en el mes de noviembre). Y todo porque la imagen de su 'mercadillo' se viralizó hasta el punto de que llegó a conocimiento de Miley Cyrus que decidió tomar cartas en el asunto.

Todo comenzó con un tuit del protagonista de esta historia desvelando sus ganas de ir a ver a la cantante estadounidense en un concierto y la reacción de su sobrino al enterarse: "Le dije a mi sobrino que estaba ahorrando para ir al LOLLAPALOOZA para ver a Miley, lo que nunca me hubiera esperado es que saliera a la calle a vender sus juguetes para acompañarme".

La tierna decisión del pequeño de desprenderse de sus juguetes para poder ver en vivo y en directo a la intérprete pronto se convirtió en uno de los temas del día. Y, como no podía ser de otra forma, en la era de las redes sociales su historia llegó hasta la propia artista que con un breve mensaje dejó clara sus intenciones: "Sé mi invitado. DM".

El propio Javier dejaba claro poco después que Miley Cyrus había decidido invitarles al show de manera personal: "Lo que tampoco me espere es que la mismísima MILEY CYRUS nos invitaría al show. TE AMO @MileyCyrus". Y para que no quedase ninguna duda de lo sucedido no tuvo reparos en compartir la conversación privada con la artista.

"Olivia y yo nos ocuparemos y nos encargaremos de que podáis ver el concierto" explicaba la solista. "OMG Miley. Hemos saltado de alegría al ver esto. Muchísimas gracias, gracias y gracias. Vivimos en Jujuy, que está a más de 1500 kilómetros de Buenos Aires pero prometemos estar allí de cualquier forma! ¡Esperamos poder abrazarte y darte las gracias por esto y por todo lo que significas en nuestras vidas! ¡Te queremos! ¡Nos vemos pronto!" contestó el afortunado tío después de recibir la invitación para él y su sobrino.

Le dije a mi sobrino que estaba ahorrando para ir al LOLLAPALOOZA para ver a Miley, lo que nunca me hubiera esperado es que saliera a la calle a vender sus juguetes para acompañarme, lo que tampoco me espere es que la mismísima MILEY CYRUS nos invitaría al show.TE AMO @MileyCyrus pic.twitter.com/ZhT7BYHfuE — JAVIER (@JavierVenturaOK) February 26, 2022

Como decíamos, a pesar de que sucedió en noviembre esta historia ha vuelto a los titulares de los medios de todo el mundo en este mes de marzo en el que Miley Cyrus se presentará en el festival Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, entre el 18 y el 20 de este mes. Tras varios retrasos en la celebración de este festival por fin se producirá el encuentro entre Miley y sus fans.