Miley Cyrus tiene una idea para un supergrupo (y a su padre le va a encantar)

El sentido del humor de Miley Cyrus está fuera de toda duda. Lo descubrimos gracias a su vis cómica siendo la artista bien joven cuando se metió en la piel de Hannah Montana conquistando audiencias millonarias en la televisión de todo el mundo. Y con el paso del tiempo no ha perdido ni una chispa de su gracia como ha demostrado en las redes sociales en los últimos días.

A través de sus perfiles hemos podido conocer que la artista estadounidense iba a convertirse en invitada especial del programa que iba a co-presentar y protagonizar Billie Eilish en Saturday Night Live. Un cartel repleto de estrellas que despertó en Miley la idea para formar un supergrupo que nos encantaría ver.

Para ello necesitaría la ayuda de dos buenas amigas dentro de la industria musical. Y ahora que ha soltado el posible nombre seguro que más de uno habrá corrido ya a registrarlo. ¿Sería posible disfrutar en una misma banda a Billie Eilish, Lana del Rey y la propia Miley Cyrus?

"If Billie, Lana Del Rey & I started a band we’d be "Billie Rey Cyrus" 🤣 Stopped by @nbcsnl to support @billieeilish on tonight’s show!" ("Si Billie, Lana del rey y yo tuviéramos una banda nos llamaríamos Billie Rey Cyrus"...) bromeó Miley. Un nombre que al padre de la artista, Billie Ray Cyrus, le encantaría. Un guiño y una broma que ha sido muy bien recibida por todos sus seguidorxs en Instagram.

No fue el único cachondeo que desató Miley en las redes. Durante estos mismos días anunció a bombo y platillo que iba a formar pareja con Pete Davidson, el humorista que se rumorea que está saliendo con Kim Kardashian, en el show de Jimmy Fallon. Los rumores indican que se trata de una pareja muy sexual debido a que Pete está muy bien dotado algo con lo que bromean hablando de Big Dick Energy.

Ni corta ni perezosa Miley Cyrus bromeó con que anunciaba que eran pareja oficial para un Big Debut Energy (Gran Energía en el Debut). Como os podéis imaginar, los comentarios de la solista estadounidense han dado para centenares de titulares en los principales medios estadounidenses.

Queda claro que la intérprete está en un momento feliz y que se lo pasa en grande bromeando con la labor promocional con la que sigue manteniéndose en la primera fila de la actualidad musical.