Oscar Isaac demuestra en ‘El Hormiguero’ que si le va mal con ‘Caballero Luna’ siempre le quedará la música

El mundo de acción y super héroes tiene uno recurrente. Después de Dune, Star Wars y X-Men: Apocalipsis, Óscar Isaac vuelve con el Caballero Luna. Directamente desde Hollywood, llegó a España el actor a El Hormiguero para hablar de su nuevo personaje que podremos ver en Disney+ a partir del 30 de marzo.

“Se trata de un hombre muy amable que trabaja en una tienda de regalos y ve que su vida no es lo que cree. Tiene desmayos, a veces no sabe lo que es la realidad y lo que son sus sueños y poco a poco se da cuenta que tiene personalidad múltiple y comparte su cuerpo con un mercenario”, contó sobre Caballero Luna.

El actor ha reconocido que él, que es un apasionado del mundo Marvel, no conocía este personaje al que ahora da vida. “Había una oportunidad de crear este personaje porque no es como Spiderman o Superman que todos lo conocen y tiene que ser así, pero la mayoría de la gente no conoce a este personaje”, aseguraba.

El gran reto para él como actor fue hacer varios personajes en uno solo con eso de que tenía personalidad múltiple. Cada una de esas personalidades tenía su propio acento, aspecto físico o carácter. Eso sí, no cobró más de lo que habría cobrado por haber hecho un personaje con una sola personalidad.

Hablar de salud mental

Este trastorno de su personaje es la excusa de la serie para tratar el tema de la salud mental. “Para mí fue lo más importante, tratar ese tema con respeto y enseñar cómo se puede sentir uno cuando vive con este trastorno”, admitió.

“La mayoría de las películas de ficción son más sensacionalistas y nosotros quisimos tratarlo con un poquito más de respeto. En realidad, los que tienen este trastorno son superhéroes porque han sobrevivido a una gran cantidad de abusos y traumas durante muchos años, por eso, para sobrevivir, su mente se fractura y crea múltiples personalidades porque si no, se mueren”, explicaba sobre uno de los temas centrales de la serie.

Oscar Isaac habla de la importancia de la salud mental dentro y fuera de la serie #OscarIsaacEH pic.twitter.com/PVSVQKZui8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2022

Otras habilidades

La verdad es que tiene buena pinta, aunque el actor demostró que, si no le va bien con el mundo super héroes, tiene un plan b para salir adelante: la música.

No dudó en coger la guitarra y ponerse a cantar y demostrar que tiene una bonita voz con la que poder conquistar a quien se proponga. Sobre todo, si la acompaña con una guitarra, como fue el caso.

Oscar Isaac se arranca con la guitarra para cantarnos en directo #OscarIsaacEH pic.twitter.com/92WYWjRcAs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2022

A diferencia de su personaje, no tiene personalidad múltiple, pero si tiene habilidades múltiples. Demostró, gracias al reto que le plantearon Trancas y Barrancas, que tiene muy buen ojo para analizar personas.

Escogieron parejas de gemelos. Uno aparecía haciendo un papel mientras el otro se mantenía dentro de una pirámide. Cuando el que habíamos visto entraba en la pirámide, no sabíamos si volvía a salir él o su hermano gemelo. La misión de Oscar era adivinarlo e hizo pleno. Ahí también tiene futuro.

Trancas y Barrancas preparan a Oscar Isaac un juego de con hermanos gemelos #OscarIsaacEH pic.twitter.com/pzyJFz0cYy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2022

Aunque, de momento, todo apunta a que lo de Marvel le va a seguir funcionando.