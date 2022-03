Gloria Camila confiesa haber sufrido anorexia nerviosa

La supuesta crisis entre Ana María Aldón y José Ortega Cano ha seguido trayendo colas estos días, sobre todo, después de que la ex superviviente confesase que buscaba que su marido le diese su lugar. Una declaración que no gustó a la familia del torero, especialmente a la hija, que manifestó que “los problemas se deben tratar en casa”.

Unas palabras que recogía el programa Sálvame y que desató la ira de Kiko Jiménez, el que fuera novio de Gloria Camila durante al menos cuatro años y que estallase contando su propia versión de los hechos. Con esta situación, el programa de las tardes de Telecinco, en el que Kiko colabora, encargó a este cubrir un evento, la feria de San Isidro, al que acudió su ex suegro con el pretexto de saber si los rumores sobre la supuesta crisis del diestro y Ana María Aldón eran ciertos.

Como no pudo entrevistarle durante el evento, Kiko Jiménez se desplazó hasta la casa del torero para cumplir su misión. Lo que no se esperaba es la sorprendente respuesta del torero: “cornudo”.

Gloria Camila, por su parte, comentaba lo que le parecía esta última polémica en el programa de Ya son las Ocho capitaneado por Sónsoles Onega. La hija de Ortegana Cano y Rocío Jurado opinaba con un tono un tanto enfadado lo sucedido: He estado viendo Sálvame y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia. Ayer este señor, que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre”.

Además, no se corta un pelo y declara que la única intención de su ex pareja ha sido "provocar" y por eso, se ha desokazadi hasta la casa de su padre para, así, conseguir ese propósito. Pero el momento más sorprendente ha llegado cuando Gloria ha compartido uno de los espisodios más duros que ha vivido junto a Kiko Jiménez, con el que estuvo alrededor de cuatro años y con el que acudió al programa de Supervivientes.

“Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos. He tenido que ir a psicólogos. He tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial, que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño” declaraba la hija de la Jurado.