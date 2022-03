Cuando Prince quiso convertirse en Camille: llega un nuevo disco inédito del artista

Mucho se habla de la genialidad de hoy en día, donde los músicos más de moda rompen las barreras del género para desarrollar su talento y trascender en la cultura audiovisual. Sin embargo, antes de TikTok y de la época en la que los videoclips se inundaban de visibilidad, había artistas que ya, hace décadas, demostraron que podrían ser mucho más que simples cantantes.

Uno de esos grandes genios de la música fue Prince. Aún a día de hoy, cuando lleva seis años fallecido, seguimos escuchando temas inéditos. Ahora, podremos escuchar uno de sus discos más curiosos, que lleva archivado décadas, y que materializó bajo el nombre de un alter ego femenino, Camille, con su voz modificada para no ser reconocido, con una portada aséptica sin su imagen y sin aparecer en los créditos de las composiciones.

En 1986, Prince gozaba de la mayor popularidad de su carrera. Hacía dos años que publicó Purple Rain, y ese álbum aún le estaba proporcionando grandes alegrías. En ese momento, el genio de Minneapolis quiso experimentar y sacar adelante un proyecto bajo una identidad falsa. No fue el primero en la industria que se inventó un alter ego para demostrar su talento, pues David Bowie ya nos había presentado a Ziggy Stardust más de una década antes. Eso sí, la diferencia es que Ziggy Stardust and the Spiders From Mars iba firmado con el nombre del Duque Blanco, cuya signatura ya tenía poder en sí misma.

Prince quería huir de ese desdoblamiento de personalidad, lo que pretendía era convertirse en una nueva artista. Y así lo hizo. Grabó un disco completo bajo el título de Camille, como si se tratara de una joven promesa de la canción lanzando su debut. La voz se trató digitalmente, acelerándose, para que resultara más femenina, aunque los registros de Prince bien podrían haber llegado a múltiples registros. Con todo, y si el disco hubiera llegado a buen término, estaríamos hablando de la metamorfosis de un artista que vendía millones de discos en todo el mundo.

Prince, actuano durante su gira Ultimate Live Experience Tour en 1995. / Ian Dickson/Redferns

El músico no paró hasta que la discográfica aceptó su propuesta, muy reticente al principio. Una cosa era aceptar y explotar la androginia de Prince y otra muy diferente publicar un disco en el que no apareciera por ninguna parte su sello. Ya tenían portada elegida, fecha para el lanzamiento oficial y primer single preparado, llamado Shockadelica. Finalmente, él mismo decidió paralizar el proyecto y usar algunas de las piezas que había preparado para el disco que preparaba mientras. Finalmente, lanzó el magistral disco doble Sign "O" The Times en 1987.

En este álbum se puede observar el pequeño rastro de Camille en tres de sus temas: Housequake, If I Was Your Gilfriend y Strange Relationship. El resto de las canciones que iban a aparecer en este disco se fueron salpicando en caras B, futuros álbumes perdidos y ediciones especiales. De esta manera pudimos apreciar cómo habría resultado este proyecto. Pero ahora, más de tres décadas después, podremos escucharlo íntegramente.