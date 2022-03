Daniel Radcliffe sorprende en el estreno de ‘La ciudad perdida’ por su inesperado posado en la alfombra roja

Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt protagonizan La ciudad perdida y el villano de esta historia no es otro que Daniel Radcliffe que da vida a un excéntrico millonario que secuestra a una escritora porque cree que así encontrará un valioso tesoro.

Aunque la cinta no se estrenará hasta el 13 de abril, los actores ya se han reunido para su estreno en Nueva York. No ha faltado el actor que dio vida a Harry Potter y ha sorprendido con su posado en la alfombra roja.

En esta ocasión el impacto no ha tenido que ver con ningún cambio de look o estilismo estridente que suele ser habitual en estos casos con este tipo de personajes. No, en esta ocasión ha tenido que ver con la persona que ha posado a su lado.

Posado en pareja

A muchos les ha sorprendido verle con Erin Darke, sobre todo porque, debido a la discreción con la que mantiene su vida privada, no todos sabían que llevan casi diez años de relación. Pero así es. Una década juntos con pocas apariciones públicas en pareja.

De hecho, en estos casi diez años tan solo han posado dos veces juntos en una alfombra roja. Esta ha sido la segunda y para recordar la primera hay que retroceder a 2014 en los premios Tony.

Ella es también actriz y, de hecho, coincidieron en el rodaje de Amores asesinos en la que comparten una escena bastante íntima de sexo que servirá de anécdota para contar a sus futuros hijos como comentó él mismo en una entrevista. Fue ahí donde se conocieron en 2013 y donde se inicia su historia de amor.

Erin Darke y Daniel Radcliffe en su primer posado juntos en 2014. / D Dipasupil/FilmMagic

Por la complicidad con la que se les ha visto en la alfombra roja, está claro que están atravesando un buen momento en su relación