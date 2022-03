Lo que esperamos de la actuación de Lola Índigo en LOS40 Primavera Pop 2022

Arranca oficialmente la cuenta atrás para LOS40 Primavera Pop 2022. La primera cita será en Madrid el próximo 1 de abril y ya se ha desvelado el nombre de los artistas que se subirán al escenario del Wizink Center para darlo todo y hacernos disfrutar del festival más importante de esta época del año.

Lola Índigo es uno de los principales reclamos de esta nueva edición de LOS40 Primavera Pop y hay muchas ganas de ver lo que está preparando la artista de Santería de cara a esta nueva fecha. Ella nunca deja a nadie indiferente y suele sorprender con cada una de sus actuaciones. Ahora bien, ¿qué tendrá pensado para este show?

Lola Índigo, confirmada para LOS40 Primavera Pop 2022 / LOS40

La danza siempre forma parte de la columna vertebral de cada una de sus actuaciones, por eso siempre va acompañada de sus inseparables bailarinas. Damos por hecho que Lola Índigo apostará una vez más por una escenografía en la que el baile cobre mucho protagonismo. La duda que tenemos va más con e repertorio.

¿Las solteras o medley?

¿Qué canción va a elegir para LOS40 Primavera Pop 2022? ¿Apostará por un medley como ha hecho otras veces? El focus single que tiene ahora mismo en circulación es Las Solteras y, por lo tanto, creemos que se decantará por este tema para seguir promocionando la canción, una que, además, es perfecta para hacer una presentación en directo.

Videoclip oficial de 'Las Solteras'

Pero como decíamos, Lola Índigo suele hacer un mix con varios temas y no sería de extrañar que, además de Las Solteras, quiera cerrar la era de La Niña interpretando su hit, La niña de la escuela, o incluso un medley de otros temas del disco (por ejemplo: Tamagotchi y Killa) que han tenido menos repercusión en las listas, pero tienen mucho potencial en el directo.

Sus compañeros en LOS40 Primavera Pop

Lola Índigo no estará sola en la nueva edición del festival de LOS40. En Madrid, la cantante de Ya no quiero ná es la protagonista de un cartel en el que también figuran artistas como Ana Mena, Nicky Jam, Justin Quiles, Marc Seguí, Manuel Carrasco, Dvicio y Chanel, entre muchos otros. Entre esos muchos también estará Belén Aguilera. ¿Y no sería una pasada que las amigas volvieran a cantar La tirita? Nos negamos a que esa canción pase de moda y LOS40 Primavera Pop sería una grandísima oportunidad para pasarlo bien y conquistar a todos los presentes con tremendo hit.