El fenómeno Chanel llega a las escuelas con la actuación viral de unas niñas

Conforme va quedando menos tiempo para Eurovisión más de actualidad está Chanel, la artista que representará a España en el festival con SloMo. Esta misma semana, ha estrenado el videoclip de la canción y ha atendido a la prensa para hablar de sus sensaciones de cara al 14 de mayo ahora que su candidatura está cogiendo fuerza en las casas de apuestas.

SloMo no para de ganar adeptos tanto en las plataformas de streaming como en YouTube, donde cada día se multiplican las reproducciones de todas las actuaciones que ha hecho hasta la fecha. Claramente, la propuesta de Chanel está llegando a nuevos públicos y la prueba definitiva de ello es lo que ha pasado en una celebración escolar que se ha hecho viral estos días.

Al puro estilo fin de curso, un grupo numeroso de niñas ha elegido la candidatura de SloMo para un espectáculo en el que repiten algunos de los pasos más complicados de la actuación de Chanel. Se atreven hasta con el dance break y su éxito se está viendo claramente en las redes sociales. El vídeo ha sido difundido por un usuario en Twitter y lo está petando muy fuerte.

Chanel zanja la polémica de 'SloMo'

El éxito de Chanel crece al mismo tiempo que está dejando atrás todas las polémicas relacionadas con su propuesta para la 66ª edición del Festival de Eurovisión. Lo ocurrido en el Benidorm Fest ya es cosa del pasado y la última controversia, esas críticas dirigidas a la letra de la canción, ha sido zanjada con sus últimas declaraciones.

"No escribí la letra de SloMo, pero sí la interpreto. Por lo tanto, para mí es importante subirme al escenario y creerme lo que estoy cantando, lo que estoy bailando y cómo voy vestida", explicó. "Desde la primera vez que escuché la letra de SloMo la he sentido mía. Me frustra que haya pasado esto, pero me siento feliz y orgullosa de subirme al escenario de Turín y cantar la letra tal y como es".