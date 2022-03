Netflix no quiere que compartas tu cuenta con nadie

Netflix, la plataforma de series y televisión puede dar un pequeño disgusto a aquellos usuarios que comparten cuentas. Es muy habitual que un amigo o familiar se suscriba, comparta usuario y contraseña y el pago de la mensualidad se asuma entre todos. Netflix es conocedora de esta situación desde siempre y digamos que ha mirado para otro lado. Ahora quiere probar en algunos países cobrando un extra a aquellos que compartan sus servicios y no vivan en el domicilio.

Cuando un usuario nuevo se registra en Netflix acepta unas condiciones entre las que se encuentran la aceptación de no compartir la cuenta. “El servicio de Netflix y todos los contenidos a los que se acceda a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar", tal y como se puede leer en la plataforma.

Las pruebas las hará en tres países: Chile, Costa Rica y Perú. De momento, Netflix no se ha pronunciado sobre qué pasará en España, pero se puede considerar como un aviso a navegantes.

Invertir en nuevas producciones

En Variety el director de innovación de productos de Netflix explicó sobre este cambio “Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes Estándar y Premium”. “Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se comparten entre los hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros”, añadió el directivo.

En los países en los que se está testando el incremento del precio no será algo desorbitado. Así por ejemplo en Costa Rica no llegará a los 3 dólares. Si llegara a implantarse en España podemos pensar que la subida sería similar. Cada usuario deberá pensar si le compensa pagar un poco más por tener acceso compartido a la plataforma.

Netflix quiere poner fin a lo que la empresa considera un abuso ya que, aunque es posible técnicamente compartir cuenta con personas con las que no vivimos.La plataforma streaming cuenta a cierre de 2021 con un total de 221 millones de suscriptores.

Netflix ha emitido grandes series como La casa de papel, The Crown, Elite o Los Bridgerton, todas ellas han sido éxito entre la crítica y el público.