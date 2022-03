¿Sabías que hay menos Doritos en la bolsa? La culpa es de la inflación

Lo más seguro es que la siguiente situación la hayas vivido más de una vez. Empiezas a comer una bolsa de patatas fritas, Doritos (de la multinacional Pepsi Co) o cualquier snack similar y no puedes parar. Estos productos tienen algo que, a pesar de acabar la bolsa, te comerías más y más, no pararías nunca. Pues, aunque parezca increíble, esa sensación la vas a vivir antes. Lo que va a suceder es que tu bolsa de Doritos se va a acabar antes porque va a llevar menos producto. Vas a comer cinco doritos menos por el mismo precio. La estrategia está muy estudiada y testada. Así se determina que por cinco nachos menos, el consumidor no lo va a notar y va a seguir consumiendo el producto.

Seguramente nunca habrías pensado que la inflación pudiera afectar a tu momento snack. El asunto es que, como consecuencia del fuerte alza de precios, los productores de todo el mundo tienen que ahorrar costes de producción. En muchos casos este ahorro se hace reduciendo la cantidad de productos por envase y manteniendo el precio. Así las empresas pueden seguir obteniendo beneficios o al menos no perdiendo dinero en la elaboración de sus productos.

Las marcas consideran que es mejor hacer esto antes que subir precios ya que los consumidores en tiempos de crisis llevan muy mal ver como se incrementa el precio de la cesta de la compra. Esta táctica es muy usada en la industria de la alimentación con resultados buenos.

Menos papel higiénico

Otros productos que pueden ver reducidos sus tamaños o contenido son por ejemplo el papel higiénico de la cadena norteamericana Costco, la pasta de dientes de Protect and Gamble, las galletas tipo cracker de Wheat Thins. En Estados Unidos se dan muchos casos según el portal Quartz.

Han anunciado que van a quitar 5 Doritos por bolsa.



TODO DESGRACIAS, 2022, NO TE QUEREMOS. — Ana (@vianabanjo) March 16, 2022

Poco se habla de los 5 Doritos menos por bolsa que ponen ahora — hasta el toto (@hastaeltotos) March 16, 2022

Las reacciones en las redes sociales no han tardado. Los usuarios han publicado en Twitter divertidas reacciones a la nueva noticia que nos trae este extraño 2022. Muchos lamentan todo lo que está sucediendo en este año que no para de sorprendernos.