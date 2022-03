Juan del Val con Covid y en chándal en 'El hormiguero'

Juan del Val ha dado positivo en Covid. Es el segundo miembro del equipo de El hormiguero que en una semana se tiene que quedar aislado en casa por el coronavirus. El lunes le tocó al presentador Pablo Motos y ayer al colaborador. Nuria Roca ha sido la encargada de conducir el programa. Es la segunda vez que se pone al frente y es la segunda vez que Motos se contagia.

El polémico colaborador del programa de Antena 3 ha escrito en sus redes sociales que se encuentra bien gracias a las vacunas y ha optado por tomarse el aislamiento con resignación, aunque asegura que es “un coñazo”. El escritor sólo tiene un poco la voz tomada, por lo demás se encuentra bien, no está teniendo síntomas de la enfermedad, pero el aislamiento no se lo quita nadie.

Aun así, el presentador participó en el programa mediante una videollamada. Hace unas semanas le tocó a su mujer Nuria Roca quedarse aislada por ser positivo en un test de Covid-19. Parece que el virus se está cebando con los miembros del show ya que Cristina Pardo también fue baja ayer por el mismo motivo que Val. Sin perder ni un apice de su sentido del humor Del Val mostró en la videollamada con el programa que se había vestido con camisa y un pantalón de chándal. Quiso además compartir con los espectadores lo cómodas que eran sus zapatillas. El calzado que usa el colaborador para estar en casa son unas crocs azules, un tipo de chancla que se usa en verano.

Pardo tampoco podrá conducir su programa Mas vale tarde que se emite en La Sexta. La periodista tendrá que como todos quedarse unos días de baja en casa aunque trabajará desde casa.

El baile de Roca

La mesa de la tertulia ayer estuvo más vacía con estas dos bajas. Sentadas pudimos ver a la actual conductora del programa Nuria Roca junto a Tamara Falcó. Cuando dieron paso a temas de actualidad como la guerra Rusia-Ucrania, Juan del Val se mostró escéptico. “Soy escéptico, lamentablemente me parece que esto no ha hecho nada más que empezar”. Sobre la bajada de impuestos que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Del Val cree que es porque ante la situación actual de alza de precios, al Ejecutivo no le queda más remedio y eso se traducirá en votos.

Roca y del Val en una videollamada del programa / Antena 3

El primer día que Nuria Roca sustituyó a Pablo Motos se marcó un baile que no la salió demasiado bien. Que se le va hacer, soy la suplente, dijo Nuria. Motos consideró que la actuación de Nuria había sido “histórica”. “Siento muchísimo no poder estar ahí. A cambio hemos tenido un baile de Nuria que es histórico”, dijo en referencia a las equivocaciones que tuvo su sustituta.