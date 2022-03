La altísima deuda que tiene que pagar Paz Padilla

Paz Padilla vive momentos complicados en el terreno económico tras su despido fulminante del programa de Telecinco Sálvame. Según una exclusiva de la revista Lecturas, la cómica tendría una deuda de 860.000 euros. La actriz habría comprado un ático de unos 300 metros cuadrados en la ciudad de Cádiz y otra vivienda. Ahora tendrá que hacer frente a dos hipotecas sin tener una nómina todos los meses.

Quizás ese sea el motivo por el que Padilla no ha parado de buscar trabajo desde su despido de Mediaset. Así en las últimas semanas la hemos visto poniendo en marcha el rodaje sobre su libro El humor de mi vida, dedicado a su marido fallecido por un tumor cerebral. Este mismo lunes Paz se subía a un avión con destino México donde se reunirá con un importante empresario para llevar la gira teatral al país azteca.

Sentido del humor

Lo que no le falta nunca a la artista gaditana es sentido de humor y una visión de la vida positiva. Así la vimos afrontando la muerte de su marido tras una larga enfermedad en la que ella misma aseguraba que no lloraba delante de él. Son muchos los mensajes que ha publicado en sus redes sociales haciendo un bonito homenaje a su marido fallecido demostrando que, aunque ya no esté presente sí lo está en su corazón y en su memoria.

Hace unos días la cómica dando muestras de su fortaleza antes las adversidades decían que ella es una "trabajadora" y que se ha buscado la vida siempre de una manera u otra. Padilla aseguraba en el programa de la televisión catalana Tot es mou "'Despedida Paz Padilla'... Pero ¿a quién no le han despedido?". Así de claro habla asumiendo y dando ejemplo de que es algo que a cualquiera le puede pasar. "Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti, ¿no? Pues ya está. Tengo la conciencia muy tranquila y a buscar trabajo... estoy open to work". Ella misma ha declarado que podría trabajar de presentadora o limpiando, no tiene ningún problema en hacer nada en esta vida con tal de llevar un sueldo a su casa.

El despido de la presentadora está en manos de abogados ya que lo consideran improcedente y que ha vulnerado un derecho fundamental de libertad de expresión. La rescisión de contrato se llevó a cabo tras una polémica discusión con Belén Esteban en la que debatían sobre las vacunas contra la Covid-19. Padilla llevaba 13 años trabajando para la cadena de Mediaset. En Sálvame llevaba trabajando desde 2009 como presentadora junto a Jorge Javier Vázquez. La pudimos ver también en la serie La que se avecina en su papel de Chusa o como jurado en Got Talent.