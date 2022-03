Sebastián Yatra, Ana Mena, Imagine Dragons, The Weeknd… ¿Quién será el Nº1 en el Día del Padre?

De la lista de este sábado, 19 de marzo, día del Padre y festividad de San José, saldrá un nuevo número uno de LOS40. ¿Llegará a lo más alto algún papá? Algún José imposible, pues no hay actualmente ninguno en el chart, lo que no deja de ser llamativo, pues hay dos Danis (Fernández y Martín), dos Davides (Bisbal y Otero), dos Migueles (Miki Núñez y Leiva)…, por haber, hay hasta dos Justins (Quiles y Bieber), un Nicky y una Nicki (Jam y Nicole) y un Camilo y una Camila (Cabello). Tras esta onomástica digresión, nos centramos en analizar ahora los favoritos al codiciado número uno.

El puesto de honor lo ocupan actualmente Aitana y Nicki Nicole con Formentera. Repetirán en lo alto si alguno de sus perseguidores no lo impide. Entre los contendientes destacan, en el podio, Tiësto y Karol G (#2) y Sebastián Yatra (#3), que ya se han colgado la medalla de oro. No así Ana Mena, que está en el #4 con Música ligera. Imagine Dragons ya están en el #5 con Enemy, mientras que Glass Animals se alejan de la cabeza con Heat waves (#6) y The Weeknd se acerca con Sacrifice (#7).

Este sábado también sabremos si las dos canciones que parten como candidatas logran su objetivo de colarse en el chart. Son SloMo, de nuestra representante en Eurovisión 2022, Chanel; y Bam bam, de Camila Cabello con Ed Sheeran. Por cierto, sí o sí Chanel Terrero será protagonista del programa, ya que visitará el estudio para charlar con Tony Aguilar y dar su Voto VIP. Un aliciente más que jugoso para todos los seguidores de la cubana crecida en Barcelona, que son multitud desde que se ganó el pasaporte a Turín en el Benidorm Fest.

Por votar en antena (900 35 40 40) regalaremos el BluRay de El callejón de las almas perdidas, novedad de este fin de semana y nominada al Oscar como Mejor Película (seguimos en el mes de los Oscar). La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias y, cómo no, la felicitación a todos los artistas de la lista que son padres, constituyen nuestra oferta para este sábado por la mañana. ¿Te apuntas?