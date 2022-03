El cumpleaños de Pilar Rubio ¿será el último en París?

Pilar Rubio está de cumpleaños. Hoy la presentadora cumple 44 años y se encuentra en un momento muy feliz rodeada de sus cuatro hijos y su marido Sergio Ramos. La familia parece estar viviendo un sueño en la ciudad del amor: París.

Ayer mismo Pilar compartía con sus seguidores una foto en su Instagram donde se la veía posando en la Ópera Garnier. Pilar no podía creer que fuera posible ver tanta belleza en un lugar y confesó estar impactada. En su post escribió “es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Preciosos detalles a cada paso que das, majestuosa, y llena de vida. Donde se dan la mano obras clásicas con contemporáneas. Donde puedes encontrarte con el fantasma de la ópera y donde puedes disfrutar de Chagall en su maravilloso plafón. Si venís a Paris, incluidla en vuestra visita porque vais q alucinar”. De este modo la actriz anima a sus seguidores a ir a visitar este edificio en una próxima visita a la capital francesa.

No es la primera vez que la presentadora hace turismo por su ciudad. La hemos podido ver en otras ocasiones tanto sola como acompañada conociendo lugares emblemáticos de la ciudad. La Torre Eiffel, el Museo D’Orsay o el Louvre ya no tienen secretos para ella. Pero no todo es ocio en su nueva vida, Pilar se ha apuntado a clases de francés para estar más integrada en la vida parisina.

Rubio posó para su Instagram con un bonito abrigo largo blanco al igual que su jersey, con vaqueros y zapatillas de lona pudimos ver que sigue tan guapa como siempre y con un estilo cómodo que la sienta fenomenal.

El tiempo que les queda en París

La colaboradora del programa El hormiguero se mudó a París con su familia tras el fichaje de su marido Sergio Ramos el pasado verano por el Paris Saint Germain (PSG). Ella viaja cada poco a Madrid para seguir con su carrera profesional. En estos días hay rumores que indican que la familia podría abandonar la ciudad de París y trasladarse a otra. Todo depende de lo que pase con Ramos en el PSG.

El jugador ha sufrido varias lesiones que le han tenido en el banquillo más tiempo del esperado. Sin apenas saltar al terreno de juego habrá que esperar que pasa con su situación en el equipo. Quizás esta situación pueda provocar inquietud en la familia ante su próximo destino. En cualquier caso, vivan donde vivan para la pareja lo importante es mantenerse unidos.