La espera ha terminado: Motomami ya está disponible en todas las plataformas. Rosalía ha sacado un nuevo disco al que le han rodeado expectativas por las nubes, unos adelantos que han colapsado las redes sociales e incluso alguna que otra polémica, pero que ya puede escuchar todo el mundo. Y eso es algo que LOS40 no se podía perder.

Después de tres años de preparación tras su aclamadísimo El Mal Querer, la artista ha publicado una nueva obra de la que tiene mucho que decir. Por ello, Tony Aguilar ha hablado con ella, y no ha escatimado en detalles: desde cómo se ha tomado la reacción del público a los adelantos del disco al tour que tiene pensado.

La cantante se ha sincerado. Ha confesado que tenía muchas ganas de que sus canciones perteneciesen al público, aunque el proceso hasta ello ha sido muy duro. Según ha contado, se ha tirado más de 16 horas diarias en el estudio, a veces sin dormir; y por ello lo define como su proyecto más trabajado. La mejor parte de ello, más allá del resultado, es que le ha hecho crecer.

Inspiración flamenca, rapera... Y familiar

El tema del flamenco no ha tardado en aparecer. Motomami es pura vanguardia, pero sigue abrazando muchos de los palos que Rosalía adora. Aunque para ella no haya "una música mejor que otra", temas como Bulerías o Sakura demuestran que EMQ y el flamenco seguirá siempre muy presente en su música. Eso sí, no rechaza incluir boleros, bachatas -¡atención a Delirio de grandeza!- o incluso dembow en el tracklist.

La artista menta a otros colegas como Kanye West o Lil' Kim como gran inspiración, aunque si habla de musas, esas son las personas de su familia. Si por algo lo ha pasado mal Rosalía en el proceso de creación de Motomami ha sido por tener que estar lejos de su Barcelona natal, aunque ha acabado compensando todo lo que ha echado de menos con temas como G3 N15, en el que se llega a escuchar la voz de su abuela en un audio que le envió.

Motomami: el gran reto

Obviando las horas en el estudio sin dormir y el tiempo separada de los suyos, Motomami se presenta como la obra más compleja de su carrera por muchas razones. Entre ellas, está el hecho de que tuvo que empezar el proyecto de 0, mientras que en Los Ángeles partía con códigos y letras y en EMQ con todo un concepto basado en la novela Flamenca, del siglo XIII.

Rosalía en su entrevista para LOS40. / LOS40

Sin embargo, no se puede decir que la creatividad no sea uno de sus fuertes, por lo que la inspiración acabó haciendo su magia y presentando este nuevo disco. Entre esa inspiración se encuentra el colectivo LGTBi+, del cual se siente parte y ha plasmado a la perfección en canciones en estos nuevos temas.

Por supuesto, la fusión de géneros es otro de los grandes fuertes de Motomami. Aquel flamenco-trap que se escuchó en Malamente ahora es un reguetón-jazz como Saoko que ha vuelto a enamorar a sus seguidores, por lo que es evidente que la cabeza de Rosalía funciona sin prejuicios a la hora de hacer música. Según cuenta, a ella no le pesan los prejuicios de la gente, solo crea porque es lo que le mueve en la vida. Tal y como dice Tony: "No hay mayor enemiga de su propia zona de confort que Rosalía".

¿Motomami Tour?

Si ya hay disco... Tendrá que haber gira. La intérprete de La Fama ya se recorrió medio mundo con EMQ Tour -desde el Coachella hasta Madrid-, y ahora la pregunta es obligada: ¿Para cuando un Motomami Tour?

La cantante solo puede decir que tiene muchas ganas, además de confesar que tiene muchas libretas con ideas para la gira. Después de aquel fin de gira en la capital, Rosalía no ha vuelto a dar un concierto multitudinario. No se pueden barajar fechas, aunque algo es seguro: acarña sorprendiendo, como siempre.

Puedes disfrutar de la entrevista completa sobre estas líneas. Porque ya sabes: una buena motomami le sabe dar al play.