¿Qué es un 'G', el término al que hace referencia Rosalía en su canción 'Como un G' de 'Motomami'?

Rosalía ya ha lanzado su tercer disco de estudio, un álbum titulado Motomami, y sus fans y el público en general ha podido comprobar que la artista catalana está dispuesta a mezclar todos los géneros que haga falta para en encontrar ese sonido único que la caracteriza. Pero no solo eso, Rosalía ha dado un giro a sus letras y en algunas de sus canciones ha incorporado términos llegados directamente desde Japón así como palabras muy características del panorama musical más urbano como es el caso de 'G' una referencia que se utiliza en el título de una de sus baladas de Motomami, Como un G.

Pero, ¿qué quiere decir Rosalía cuando se refiere a los 'G'?

Aunque a los más aficionados al hip hop, el rap y otro tipo de géneross urbanos este término les resulte totalmente familiar, seguro que los que están menos acostumbrados a este tipo de música se preguntan a qué hace referencia exactamente Rosalía con esta abreviatura. La respuesta es la palabra inglesa 'gangsta', una vulgarización del término gangster que se usa comúnmente para señalar a los pandilleros, las pandilleras e incluso para hacer alusión a aquellas personas que constantemente se saltan la legalidad y que viven en ambientes de pobreza o en los que las drogas y su tráfico tienen una alta presencia.

Además, la palabra 'gangsta' se refiere también a un subgénero de la música rap que se caracteriza por la alusión constante en las letras a un estilo de vida violento e íntimamente relacionado con las condiciones de pobreza de los barrios menos favorecidos de las grandes ciudades.

El 'gangsta' como estilo musical surgió en Estados Unidos a principios de la década de los ochenta de la mano de los raperos Ice-T y Schoolly y se popularizó un poco más tarde con el grupo de Compton N.W.A, quienes lo convirtieron entonces en el subgénero que más dinero movía dentro del universo del hip hop.

La letra completa de Como un G

Así es la letra de Como un G, la canción de Motomami en la que Rosalía hace referencia a los 'gangsta' o 'G'.

Si no lo puedes tener lo tendrás que soltar

No estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad

No reces por mí quiero que sepas que estoy bien

Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora que aún no sé pa' quién

No duermo na' y voy como si estuviera blindá'

Perdona si se me olvida que es tu cumpleaños sin más

Tantas baladas se quedarán sin dedicar

Estoy triste si pienso en lo bueno que tengo que no puede durar

Solo el amor con amor se paga

Nada te debo y tú no me debes nada

El querer que no se da, ¿dónde acaba?

Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada

Si no lo puedes tener mejor dejarlo ir

Qué pena cuando quieres algo pero Dios tiene otros planes pa' ti

No me enamoro de nadie, jurao, como un G

Ni escribo canciones de amor pero en esta me doblo por ti

Donde me cogió la noche me perdí

Los faros de los coches me llevan pa' allí

Donde me cogió la noche me perdí

Los faros me llevan pa' allí

Solo el amor con amor se paga

Nada te debo y tú no me debes nada

El querer que no se da, ¿dónde acaba?

Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada

Guárdame, guárdame

Otra vez, otra vez

Mándame, mándame

Ángeles, ángeles

Guárdame, guárdame

Otra vez, otra vez

Mándame, mándame

Ángeles, ángeles (jurao, como un G)

Como un G de verdad, sin guardaespaldas voy por ahí (jurao, como un G)

Que yo mato, que yo mato, yo mato por ti (jurao, como un G)

Cantándote baladas por la madrugada, quién me lo iba a decir (jurao, como un G)

Pero que dime, dime quién se atreve a decírmelo a mí (jurao, como un G)

Que siempre te querré aunque no te tenga

Que siempre me tendrás aunque no me quieras (jurao, como un G)

Que siempre te querré aunque no me quieras

Que siempre me tendrás aunque no me quieras (jurao, como un G)