Rosalía desvela la letra completa de 'Hentai' leyéndola com un poema

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segondo es chingarte

Lo primero es Dios

So so so so so so good

good so so so good mmm so good

Enamorá de tu pistola

Roja amapola

Crush esa ola

casi me controla

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro como me tiene

un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante esas putas

So so so so so so good

So so so so good mmm so good

Bebé te quiero comer

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

mmm Hentai