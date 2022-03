Elisa regresa a 'First Dates', pero con las ideas muy claras: " Como vea una casa sucia me doy media vuelta”

Elisa de 79 años ha acudido por segunda vez al programa First Dates para ver si por fin tenía la suerte de encontrar el amor. La de Málaga ha dejado ver a los espectadores su lado más dicharachero antes de conocer a su cita: “Yo veo a un hombre que esta bueno y coño lo pienso, pero no se lo digo si me lo cruzo por la calle”. Antes de conocer a su cita ha dejado claro cuáles son sus exigencias: “un hombre limpio, que me quiera y que me dé besitos de vez en cuando”. Pero no basta con ello, ha asegurado lo importante que es para ella la limpieza del hogar: “Como vea una casa que está sucia me doy media vuelta”.

El programa le ha presentado a Antonio (81 años), que también es repetidor y que tampoco tuvo suerte en su anterior encuentro. Él acude ha confesado que acude al programa para encontrar a una persona que le acompañe y que le de vida en su día a día. La primera impresión ha sido bastante positiva y parece que podían llevarse muy bien como amigos. Habría que esperar un poco más para confirmar si ese feeling podría convertirse en algo más.

Entre risas, nervios e incertidumbre ha comenzado la cita entre Elisa y Antonio, hartos de tener el corazón solitario, han querido tentar a Cupido y probar suerte. Y no se les ha dado mal porque los dos han logrado relajarse y mostrar su lado más espontáneo. Antonio, por su parte, no ha dudado en sacar su lado más pícaro y le ha dicho a la malagueña “Estás hecha una chavala”, a lo que la Elisa ha contestado de su forma más modesta: “Estoy de muy buen ver”.

El beso de Antonio

Tras compartir algunos de sus planes futuros, Elisa ha protagonizado el mejor momento del dating show y no, no ha sido porque haya celebrado su 80 cumpleaños en el programa. La malagueña, que ya había dejado alguna píldora en la velada sobre la importancia de tener la casa limpia, le ha preguntado en mitad de la velada al cordobés: “¿Tienes la casa limpita?”; a lo que él ha respondido: “Claro”. Unas palabras que no sabemos si convencían del todo a la todoterreno.

Pero este no ha sido el único momento en el que Elisa ha demostrado que es una mujer de armas tomar. Otro de los mejores puntos de la noche ha llegado cuando ambos estaban en una sala con el photocall del programa y Antonio, que no podía controlarse las ganas, la ha besado apasionadamente en la mejilla durante varios segundos. Un hecho que la malagueña ha cortado rápido añadiendo: “Para para. Que vas muy deprisa”.

Pese a que Elisa sea de fluir a otra velocidad finalmente ha conectado con la simpatía de Antonio, que se ha mostrado encantando desde el primer momento con su cita. La conexión era evidente y ambos no han dudado en repetir el encuentro.