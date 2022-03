El nudismo estropea la cita entre Emiliana y Jordi en First Dates

Como dice Carlos Sobera: “Si actúas con amor llenarás tu vida de pasión e ilusión”. Y es justamente lo que se pretende en el restaurante de citas a ciegas más conocido de la televisión, First Dates. El pretexto siempre será juntar a personas que buscan el amor, aunque eso en ocasiones suponga que los gustos y las preferencias no coincidan del todo. Hoy, el programa de citas románticas más popular ha invitado a Emiliana (42 años) y a Carlos (46 años), que han sido esa clase de cita que a priori podría acabar bien, pero también podría acabar mal. Tendrás que llegar hasta el final si quieres saber qué ha pasado.

Emiliana, italiana pero residente en Barcelona ha conquistado a Carlos Sobera por su simpatía. La catalana que se ha definido como “generosa, simpática, sincera” ha confesado a Carlos nada más empezar, que ha venido al programa para encontrar una persona con la que “compartir intereses, yo qué sé para estar bien”. Rápidamente nos ha dejado ver su lado más “modesto” al confesar que su única exigencia para la cita era “que sea guapo como yo”, lo que ha desatado las risas del presentador.

Su cita, Jordi, que vive en Alicante, se ha definido como una persona “normal”, pero ha asegurado que sus amigos le etiquetan de “peculiar”. Las primeras impresiones no han sido del todo buenas, ya que Emiliana no ha tardado en sacar a relucir sus “no filtros”: “Si vas a un restaurante a una primera cita evitaría la camiseta de leñador. Yo tampoco voy así todos los días. Me he puesto así para cenar en un restaurante”.

Pero este no ha sido el único momento curioso que nos ha dejado la catalana durante el programa de hoy. A medida que la cita avanzaba, Emiliana además de, llevar contabilizados los minutos hablando porque según ella “solo hablo yo”, ha explicado que empezó una nueva vida a sus 35 años pero que la casilla del amor ha estado a cero. Jordi, que había sido escogido para cambiar esa situación, no lo veía del todo claro.

El siguiente zas ha llegado cuando el alicantino le ha expresado que es un aficionado a la naturaleza y que practica deportes al aire libre: “senderismo, escalada...”. Algo que no ha gustado del todo a Emiliana, quién ha confesado sentirse más a gusto en la playa. El momento más álgido ha llegado cuando Jordi le confesaba que le gustaba hacer nudismo, algo que hecho soltar un enorme soplido a Emiliana para posteriormente añadir: “No entiendo la necesidad de ir por la playa con todo suelto”, además de confesar que ella no se siente del todo cómoda con estas situaciones. Lo que ha impactado fuertemente en Jordi: “No tendrá una mentalidad muy abierta, pero es algo tan natural como la vida misma”.

Pese a que en la cita se les veía cómodos, la realidad es que no coincidían mucho en gustos. Y este hecho se ha terminado de hacer evidente cuando ambos han manifestado sus preferencias, que han marcado un antes y un después en la cita. Por un lado, Jordi ha expuesto que “nunca he viajado al extranjero”, que él es más de acampar en la naturaleza con una furgoneta, lo que ha resultado verdaderamente extraño a Emiliana. Sin embargo, esta misma sensación ha compartido el alicantino al descubrir que Emiliana a sus 42 años es una fanática de la saga Harry Potter.

Ambos se han dado cuenta que no son del mismo rollo y que pese a que hayan podido sentirse cómodos, son la noche y el día. Emiliana ha cerrado su caótica cita deleitándonos con su picardía y su humor: “Él se va con la furgoneta y yo llamaré a un taxi”.