Jorge Javier Vázquez le lanza un mensaje muy claro a Victoria Federica tras su portada en la revista Elle

Victoria Federica ha pasado de ser la hija de Doña Elena de Borbón que vivía a la sombra de sus padres y su hermano Froilán a tomar el protagonismo absoluto de la familia a nivel mediático. Desde que se ha iniciado en el mundo influencer, su escalada no tiene cima.

Buena prueba es la entrevista que ha conseguido en exclusiva la revista Elle que se ha comentado en todos los rincones del país, y como no podía ser de otra manera, también en Sálvame.

Jorge Javier retaba a David Valldeperas a que le preguntase por cualquier cosa de su entrevista, porque se la sabía de principio a fin. Eso sí, las dos preguntas que le hizo no las supo contestar. No sabía que el corazón es el emoji que más ha utilizado ni que Solo en casa es la película que más veces ha visto.

Las que sí que no se olvidan son las palabras que ha dedicado a su abuelo, el rey emérito Don Juan Carlos, que han levantado muchas ampollas.

Las palabras más polémicas

“Mi abuelo es mi persona favorita del mundo y mi segundo padre. Solo quiero que se valore su entrega por este país”, ha dejado claro Victoria Federica en su entrevista con la publicación.

“Que sea su persona favorita, está muy bien a nivel familiar, que quieras a tu abuelo, pero creo que lo demás sobra. Creo que a esta chica le falta formación para juzgar públicamente”, comentaba Kiko Matamoros que no veía con buenos ojos estas declaraciones.

“Que venga a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer o pensar de su abuelo, se lo podía haber ahorrado”, añadía, “está la Casa Real intentando salvar una crisis de imagen de la Casa Real y llega esta y le echa gasolina al fuego”. Palabras que refrendaba el presentador.

“A mí lo que me llama la atención es que se tiene que valorar la entrega por este país, que evidentemente Don Juan Carlos ha hecho muchas cosas por este país, por la democracia, en la transición… pero bueno, eso no quita de esa última etapa de su vida…”, expresaba por su parte Gustavo González. Sin duda, unas palabras que no han dejado a nadie indiferente.

El consejo de Jorge Javier

Pero el consejo que ha querido mandarle Jorge Javier a Victoria Federica no tiene que ver con su abuelo sino con otro tema que también suele ir acompañado de polémica.

“Victoria Federica, eres muy joven, tienes una personalidad y una belleza muy peculiar, pero hay que quitarse ya el mundo de los toros, que eso en el mundo ya no vende. Hay cosas, a veces, que nos gustan y nos las tenemos que comer”, aseguraba, “si quieres prosperar en el mundo moderno, el mundo de los toros, al arcón”.

Parece complicado para una chica que parece haberse criado en los ruedos y que, incluso, tiene buenos amigos toreros. Pero claro, Jorge Javier, ya ha manifestado en más de una ocasión su oposición a la tauromaquia, parece que tienen un punto de fricción importante.