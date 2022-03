Loles León habla de sexo sin tabúes: “Ahora las mujeres de 70 para arriba estamos super potentes sexualmente”

Loles León es una mujer de carácter, sin filtros y con una naturalidad encima que muchos querrían para poder presumir de una personalidad tan potente como la suya. Ha sido pionera de muchas cosas y ha vivido desinhibida y con sus propias reglas y lo ha demostrado una vez más en su charla con María Casado en su programa de entrevistas en RTVE, Las tres puertas.

Nada más empezar han hecho referencia a Boris Izaguirre, el anterior invitado. No dudó en contar que se conocieron en la fiesta de unos amigos por Navidad. “Esa noche bailando y dejándonos llevar el cuerpo, nos desnudamos los dos, eso une mucho, hasta hoy”, contaba sobre la amistad que les une.

Habló de los valores de esfuerzo y trabajo que heredó de su familia y de su carácter. “Soy provocativa y provocadora, juguetona, me gusta mucho la ironía, la utilizo muchísimo, reírme. A mí lo que me gusta es mover a personal y sacarle de su monotonía y que se suelte el moño”, admitía.

Sin tabúes

Como no hay temas tabúes para ella, recordó que ella fue pionera en hablar de ciertos temas que ahora son más comunes, pero que hace años no lo eran tanto. "La primera en hablar en televisión sobre la menopausia… esta servidora. Que tengo un premio a la menopausia. Ahora ya hay anuncios, soy la pionera, pero no me llaman. A mí me gusta avanzar y normalizar", aseguraba.

Ha superado la barrera de los 70 años, pero asegura que tiene más fuerza y energía que nunca. Tampoco se corta a la hora de hablar de sexo, de hecho, ha estado escribiendo en una revista de sexo.

“Ahora las mujeres de 70 para arriba estamos super potentes sexualmente. Si tenemos las cosas, que sean de carne y hueso o de silicona, da igual, aquí la cosa es tomarse la vida en serio para ti: Vivir bien, darle a tu cuerpo alegría Macarena, y darle todo el goce que necesites y todas las cosas que deseas", reivindicaba.

Ella participó en una iniciativa que consistía en mostrar a las mujeres su propio cuerpo, les ayudaba a descubrirse a sí mismas. “Aparte de educación sexual es educación vital y sensorial. Una vez que sabes lo que tienes en tu cuerpo puedes utilizarlo para lo que te dé la gana, sobre todo para gozar y ser feliz”, expresaba.

Una mujer que habla desde la experiencia y la libertad.