Pilar Rubio se emociona en su estreno como miembro del jurado con el reto de Raquel Sánchez Silva

El Desafío se estrenaba en Antena 3 el pasado viernes como un verdadero éxito que mantuvo a los espectadores y espectadores enganchadísimos hasta el final. En su segunda entrega de esta nueva temporada los participantes han tenido que hacer frente a innovadoras pruebas, que parecen ser más complicadas que las de la edición anterior y de las cuales han querido ser partícipes: Omar Montes, Lorena Castell, Jesulín de Ubrique, María Pombo, Juan Betancourt, Raquel Sánchez Silva, Norma Duval y El Monaguillo.

Desde un primer momento, el jurado del programa de Antena 3 ha estado formado por Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura. Pero tras el estreno se conocía la noticia de que la marquesa de Griñón tenía que rechazar su compromiso con el programa porque, según ella, no tenía tiempo para hacer frente a todos sus proyectos: “Estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo”, exponía. Al poco tiempo se conocía quién iba a sustituir a la socialité, la mismísima Pilar Rubio, la colaboradora más polivalente de El Hormiguero, que aseguraba antes de empezar que sería “muy dura con los concursantes”.

Sin embargo, lo que no sabía Pilar Rubio es que en El Desafío también se viven momentos muy emotivos, de esos que te ponen el vello de punta. Y esto fue exactamente lo que le pasó a la colaborada al presenciar uno de los retos de los participantes, concretamente de Raquel Sánchez, durante esta segunda gala.

Raquel Sánchez Silvia vuelve a conmocionar al plató

La presentadora lo ha vuelto a hacer. Tras conquistar a la audiencia con su primer reto en el estreno de la segunda temporada de El Desafío, Raquel Sánchez Silva ha vuelto a acaparar todas las miradas. Esta vez se enfrentaba a un reto que requería de sincronización y fuerza, pero esto no ha asustado a la presentadora. Tenía que ser una integrante más del grupo Mayumana.

Además, Raquel antes de comenzar su prueba ha querido dedicarle unas tiernas palabras a su compañera Pilar Rubio: “Salga bien o salga mal, le quiero dedicar esta prueba a Pilar, porque somos amigas y compañeras desde hace muchos años. Si estamos hoy aquí haciendo El Desafío, es porque tú hiciste los primeros desafíos en El Hormiguero. Es para ti mi niña, pase lo que pase”. Unas palabras que han sorprendido a la esposa de Sergio Ramos.

Sánchez Silva cuadraba de nuevo su reto de esta semana. Y el momento más emocionante de la noche ha surgido en mitad del show, cuando Sánchez Silva ha gritado el nombre de su compañera, “Pilar”, a la vez que la ha hecho un gesto. Después, el público y los compañeros han comenzado a aplaudir sin cesar, mientras Pilar Rubio se ha emocionado sin poder articular palabra.

“Creo que de una forma indirecta me ha transmitido lo que se sufre y disfruta haciendo retos” - @PilarRubio_ se emociona con el desafío de @raqsanchezsilva #ElDesafío2 pic.twitter.com/ha3aoyhQZ3 — El Desafío (@eldesafioA3) March 18, 2022

Al finalizar la actuación, ambas se han dado un tierno abrazo que ha conmocionado a todos los presentes: “Creo que, de una forma indirecta, me ha dicho y me ha transmitido todo lo que se sufre y lo que se disfruta haciendo retos. Al final está marcando al resto de sus compañeros lo que significa hacer retos. Ha sido maravilloso, eres una diosa", ha manifestado Pilar muy emocionada, entre lágrimas.

Jesulín, ganador del segundo programa

Pese a la perfecta ejecución de Raquel Sánchez Silva con su prueba, esta vez Jesulín Ubrique se ha alzado con el premio de esta segunda gala. El torero ha tenido que colocar una torre de sillas y poner una pequeña bombilla al final y desde las alturas. Jesulín, que al empezar el programa había confesado su miedo a las alturas, ha conseguido clavar la prueba. De esta forma, el diestro ha conseguido superarse a sí mismo y demostrar que todo esfuerzo tiene su recompensa.

¡IM-PRESIONANTE! Jesulín logra subir todas las sillas y enroscar la bombilla 💡 #ElDesafío2 pic.twitter.com/0PdrS0LOXo — El Desafío (@eldesafioA3) March 18, 2022

De esta forma, Jesulín de Ubrique ha logrado los tres dieces del jurado y por tanto, se ha convertido en el ganador indiscutible de esta segunda gala. Habrá que esperar al siguiente programa para ver cómo evolucionan las clasificaciones, pero desde luego estas dos galas ya prometen, dejando ver que con sacrificio y constancia todo es posible.