Hawaii se colará en LOS40 Primavera Pop 2022 de la mano de Bombai y David Otero

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar de LOS40 Primavera Pop 2022 con dos fechas: el 1 de abril en Madrid y el 2 de abril en Rubí (Barcelona). De este modo, hemos podido conocer ya los nombres de los artistas que actuarán en estas dos citas. ¡Y menudo cartelazo se nos ha quedado!

Para que nos traigan una buena dosis de buen rollo, en estas dos fechas tan especiales, no podían faltar los chicos de Bombai. El grupo valenciano, que lleva años tiñendo nuestras playlist de un ambiente playero, estarán actuando en las dos ciudades. Asi que prepárate para viajar al otro lado del mundo con su último temazo en directo: Hawaii.

Los chicos se subirán al escenario de LOS40 Primavera Pop para llevarnos al mismísimo Hawaii. Las paradisiacas islas del Pacífico dan nombre a su última canción. Un tema en el que se respira amor y sentido del humor. Sin duda, nos regalarán uno de los momentazos de la noche.

David Otero y Bombai en LOS40 Primavera Pop / LOS40

David Otero estará con ellos

Javi Fernández, Vicente Cervera y Ramón García no estarán solos en el escenario. ¡Ni mucho menos! Estarán con uno de los cantantes más queridos de nuestro país: nada más y nada menos que David Otero.

El artista, que también forma parte del tema Hawaii, se subirá a los escenarios de Madrid y de Rubí para cantar la canción junto a Bombai. Sin duda, los asistentes podrán ver en directo la gran complicidad que existe entre el grupo y el cantante de Castillo de arena.

Los chicos de Bombai ya declararon la profunda admiración que sienten por David cuando publicaron el tema. “Se viene single junto a alguien con quien crecimos, con quien maduramos y quien ahora ha confiado en nosotros para ser parte de su camino también”, escribieron en sus redes sociales junto a la portada de Hawaii.

Estamos seguros que ver a Bombai y David Otero encima del escenario juntos será uno de los momentos más emotivos de la noche. Y de los más divertidos.