Ainoa Buitrago demostrará en LOS40 Primavera Pop que sabe enchufar una guitarra y no es la novia del cantante

El morado es un color que asociamos a la lucha feminista y es un color que define muy bien a Ainoa Buitrago. Y no sólo porque sea el que predomine en el vídeo de su último single, A lo lejos, sino porque ella es una auténtica defensora de la mujer, sus derechos y sus libertades.

El pasado 8 de marzo ponía de relieve algunos micromachismos a los que ella se ha tenido que enfrentar como mujer en la industria musical. ¿Sabes enchufar una guitarra? ¿Eres la novia del cantante? ¿Qué habrás hecho para estar ahí? Preguntas más habituales de lo que pudiéramos pensar.

Y las respuestas están claras. Sí, sabe de sobra enchufar una guitarra, y no solo eso, es capaz de componer grandes canciones con ella. No, no es la novia del cantante, más que nada porque a ella le gustan las mujeres. Y lo que ha hecho para estar ahí es demostrar tener una sensibilidad especial para transmitir a través de sus canciones y un talento evidente para componer.

Nuevo single

Buena prueba es A lo lejos, su último single, que lanzó el pasado febrero. “Una canción en la que he puesto todo mi corazón y mi cabeza para haceros sentir cosas y saltar a la vez. Después de sacar el disco me daba un poquito de vértigo el hecho de lanzar nuevas canciones, pero no sabéis lo feliz que he sido trabajando en esta de la mano del mejor, @francoislg_”, compartió cuando lanzó el tema.

“Estos meses han sido un poco locos entre el disco, la gira, la promo y la vida en sí, y cuando empezamos a trabajar en esta canción se me pasó todo lo malo y me di cuenta de la suerte que tengo de poder dedicarme a esto y de tener la libertad de crear y poder compartirlo con vosotrxs”, añadía. Y ahora toca compartirlo sobre el escenario.

No sabemos si será el tema que interprete en LOS40 Primavera Pop 2022, pero es lo mismo, cualquiera le servirá para demostrar que las mujeres tienen fuerza, autonomía y talento para defender sus proyectos y ella lo hará el 1 de abril en el Wizink Center de Madrid y al día siguiente en Rubí (Barcelona).

No es de las que necesiten grandes puestas en escena para destacar. Le basta su voz y guitarra para emocionar, aunque seguro que tendrá algo preparado para este festival tan especial con el que queremos dar la bienvenida a la primavera.