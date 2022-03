Si tenemos claro qué no faltará en la actuación de Marc Seguí en LOS40 Primavera Pop 2022 es... estilo

Esta misma semana Rosalía presentaba su nuevo disco en Estados Unidos. Jimmy Fallon le abría las puertas de su programa y se quedaba alucinado cuando la catalana sacaba su móvil de su bota XXL. También le hacían un hueco en Saturday Night Live donde demostró su talento para la música y también para crear tendencia.

Se habló de sus canciones, pero también de la ropa que llevaba puesta y es que ese abrigo edredón no pasó desapercibido y dio para muchos memes. Y no es la única española que crea tendencia y se libera de prejuicios a la hora de vestirse.

Marc Seguí ha demostrado con creces que en eso es muy similar a la mujer del momento. De hecho, no hay más que echar un vistazo a su Instagram para darse cuenta de que comparten el mismo gusto por los abrigos extra voluminosos.

Cuestión de estilo

No hay más que ver la última sesión de fotos que ha protagonizado tras la cámara de Miti Bico que aseguraba que “soy súper feliz por todo lo que está pasando en estos últimos meses, no sabéis lo mucho que me llena ver que el esfuerzo tiene recompensa. Gracias a todos los que me apoyan y disfrutan de mi trabajo 💘”.

Una sesión llena de estilo y con la que no todos se atreverían. “Hemos tenido la suerte de poder participar en el último photoshoot de @seguimarc con prendas de nuestra colección #Outofthisworld ✨”, compartían Anamingo Twins, encargados de vestirle de manera tan rompedora.

No es algo nuevo en Marc Seguí. Estamos muy acostumbrados a ver sus propuestas arriesgadas en cuanto a estilismo se refiere. Amigo del color, de lo oversize y de marcar tendencia, siempre logra sorprendernos. Una forma de expresarse que suma a su música y que también lleva a la cabeza a través de su pelo.

Estamos deseando ver qué modelo escoge para su actuación en LOS40 Primavera Pop 2022. Será uno de los artistas que haga doblete. El 1 de abril estará en el Wizink Center de Madrid y el 2 de abril en Rubí (Barcelona).

Lo que estamos convencidos es de que no dejará a nadie indiferente con su forma de vestir que, esperemos, que para hacer gala a la estación que celebramos, esté llena de color y quién sabe si flores o mariposas.