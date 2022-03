Rosalía, sobre su futuro: “Voy a cuidar animales y sembrar plantas. Me veo teniendo tres, cuatro hijos”

Rosalía se ha convertido en la protagonista indudable de la semana tras el lanzamiento de MOTOMAMI. Su tan esperado disco ha visto al fin la luz con un repertorio de lo más variopinto. Por ello, la catalana ha ocupado las portadas de todos los medios y las listas de éxitos en las plataformas digitales. De él nos ha hablado precisamente en LOS40.

A quien también le ha hablado es a Zane Lowe en Apple Music. "Necesitaba concentrarme para hacer un álbum como MOTOMAMI, necesitaba concentrarme y poner toda mi energía para crear. Seguro que a mi madre le preocupa que no me coja descansos, lo hizo un poco en 2020, porque todos lo hicimos, pero eso es todo...", declara la artista.

MOTOMAMI es un disco diferente en la carrera de Rosalía. Es un trabajo en el que la artista ha explorado en sus distintas facetas y ha superado retos con los que no esperaba encontrarse. "Este álbum no existiría sin el sacrificio y la dedicación, la sangre, el sudor y las lágrimas, literalmente", confiesa. Añade: "Sin esa determinación, sin esos días de 16 horas de trabajo, y sin la decisión de hacer este disco hace tres años, cuando decidí que lo iba a hacer, este álbum no existiría."

Eso sí. Asegura que se lo tomó con mucha calma. "No tuve ninguna prisa, lo prometo, ninguna. Yo pensaba 'el plan de Dios es perfecto', y así es como se supone que debe ser para mí. Yo me decía 'oh, no conozco a Rihanna, o no sé ni qué artistas me encantan'. Ellos comenzaron su carrera mucho antes que yo, pero yo sabía que en mi caso era diferente, fue algo que acepté desde el principio, creo que eso me ayudó a no hacer un álbum que no quería hacer", señala.

Rosalía es una artista constante y decidida con sus ideas. Este trabajo le ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Pharrell, quien asegura que es su favorito para colaborar. También ha trabajado con Frank Ocean. "Creo que es muy libre en su forma de crear", asegura.

El lugar favorito de Rosalía para escuchar música es el coche. En un directo con su chico Rauw Alejandro recuerdan cómo escucharon por primera vez el disco en el vehículo, disfrutando de cada verso y nota musical. Él, estamos seguros, también ha ocupado un papel muy importante en la creación de este disco, convirtiéndose en uno de sus pilares fundamentales.

Sobre este ámbito personal ha hablado precisamente la artista en Apple Music. ¿Cuáles son sus planes fuera de la música? "Me emociona pensarlo, pero no me anticipo, pero sí sé cómo será, voy a sembrar cosas, voy a cuidar animales y sembrar plantas…Me veo teniendo tres, cuatro hijos. Pero me he dado cuenta de que siento mucho amor por la música y me apasiona, así que por eso sigo haciéndolo", dice.

Rosalía tiene claro que no piensa despegarse de la música.