Tom Brusse y su bulto, protagonistas de 'Secret Story 2'

Anoche Tom Brusse y sus atributos fueron otra vez centro de atención en Secret Story. El joven francés se había dado una ducha en calzoncillos. En un determinado momento desde el control de realización del programa de Telecinco percibieron algo fuera de lo normal y acercaron las cámaras haciendo zoom.

Los comentarios en las redes sociales no han cesado desde entonces. El mismo programa publicó en su cuenta oficial un tuit titulado Tom Brusse ha armado en la casa... ¡la Revolución Francesa! Que ha recibido numerosas respuestas.

Que el concursante está muy bien dotado no es un secreto para los espectadores. En su anterior participación en el programa Supervivientes 2021 ya se pudo ver el tamaño de sus genitales. En aquellos días Tom Brusse tuvo que ir en taparrabos por la isla para conseguir un sándwich y una llamada de teléfono. El programa y sus compañeros en la isla no tardarían nada en darse cuenta que la hoja de parra elegida por el joven no cubría lo suficiente o más bien no cubría nada y dejaba más de la mitad de los genitales de Brusse a la vista. Hasta el presentador del programa Jorge Javier Vázquez comentó que habría que pixelar toda la pantalla para tratar de ocultar el bulto del joven.

Tom Brusse tiene cierta facilidad para ser el centro de atención allá por donde pasa. La semana pasada en una videollamada con Sarah rompió en directo con ella ante la mirada de todos los seguidores del programa de Telecinco. La joven Sarah se mostró muy dolida, no entendía que había cambiado en su relación y como podía hacerle eso a ella, que además estaba sola en Dubai. Sarah lloraba, moqueaba y lamentaba haber presentado a su madre al Tom tan solo 24 horas antes. ¿Y que pasa con los planes de ambos, con los hijos, el piso en el que iban a vivir su historia de amor y formar una familia? La pareja ha vivido una relación de cuatro meses y al poco de entrar en la casa él se lo ha pasado página y ha comenzado una historia con otra mujer. Su ex novia cree que no durará nada pero eso ya se verá en los próximos días.

De Sarah a Sara

Tom Brusse ha armado en la casa... ¡la Revolución Francesa! #SecretNoche10 pic.twitter.com/rgeZcqbPV6 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 20, 2022

El motivo para dejar a Sarah no es otro que Tom ya tenía en el radar a otra mujer del concurso que casualmente se llama también Sara. El viernes Tom y Sara no se aguantaron más y se besaron apasionadamente. Brusse le decía a su nueva pareja que no podía dejar de sonreir, que cuando la veía su corazón hacía ¡boom!. Eso sí para besar a Sara no se quitó las gafas de sol y sostuvo la cabeza de la joven con una mano.

El realizador enseñando el bañador 'invisible' por el barro de Tom #SVGala11 pic.twitter.com/rqel0PeQNR — M 📺 (@casasola_89) June 16, 2021

