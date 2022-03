David Broncano visita la hacienda de Bertín Osborne y ambos se lanzan preguntas comprometidas

“Vaya finca, niño”. Es el primer comentario que le hemos escuchado a David Broncano a la llegada a la casa de Bertín Osborne. El presentador de La Resistencia será el próximo invitado del programa. Y claro, como es difícil abandonar su habitual puesto, no ha dudado en hacer preguntas, aunque él fuera, en esta ocasión, el entrevistado.

“¿Puedes decirme cuánto cuesta la hacienda esta gigante de setecientos mil metros cuadrados?”, le preguntaba al anfitrión que le respondía con una sonora carcajada.

“Lo que más me están preguntando este año es lo del caballo de Bertín, cuando viene”, añadía. Y es que recordemos que el pasado noviembre, el veterano acudía a La Resistencia y le regalaba al presentador una potrilla. Precisamente la semana pasada, Broncano caía en la cuenta del dineral que le iba a costar mantenerla mientras Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga le explicaban los gastos que conlleva y la esperanza de vida de un caballo.

“Sí, sí, el otro día estuve cenando y unos chavales jovencitos me dijeron ‘oye, ¿le has dado el caballo ya?’, los de la mesa de al lado. ‘Esta semana que viene’”, relataba como anécdota por el interés que ha despertado este momento que ya ha llegado.

“¿Esto es en serio que se me va a ceder? Es que todavía pienso que me estás vacilando”, vemos cómo Broncano le dice a Bertín en el adelanto que hemos podido ver de Mi casa es la tuya. “Pero idiota, que esta es tuya, te he dicho que te la regalo”, le responde el andaluz.

Intercambio de roles

A lo largo del programa veremos cómo a ratos se intercambian los papeles y es que a Broncano le resulta imposible salir de su papel de entrevistador. “¿La persona más conocida, más influyente con la que tienes contacto frecuente, en plan whatsapp o por llamada?”, le pregunta. La respuesta tendremos que verla en el programa.

Les veremos de risas en la cocina preparando la comida a la que también están invitados Boris Izaguirre, Pocholo o El Sevilla. “Lo que me impone es presidir esta mesa en la que igual ha estado aquí sentado el presidente de Brasil o…”, decía Broncano una vez sentados a la mesa. “De Brasil, no, pero de algún otro sitio, sí”, respondía Bertín.

Claro que anfitrión solo hay uno y no faltan sus preguntas comprometidas, aunque con Broncano, nada parece comprometido. “Belén Esteban te regaló unos juguetes sexuales, ¿los has utilizado?”, quiere saber Bertín. “Por supuesto, esa misma noche”, respondía sin ningún tipo de apuro, “¿tú lo has probado alguna vez?”. Bertín negaba.

Les veremos jugando al pádel, cotilleando y pasando un buen rato. Pero, ¿quién hará la pregunta definitiva?