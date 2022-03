Raquel Bollo deja la televisión llorando y sin fuerzas

Raquel Bollo deja la televisión, no la veremos más en los platós de los programas en los que colaboraba. Así de claro lo dejaba ayer cuando Bollo llorando decía que no podía más. La presentadora de Viva la vida, Emma García salió del plató del programa para consolar a Bollo que esperaba su turno entre bambalinas. Emma García la pidió permiso para hablar de lo que está pasando y afirmando que los espectadores tienen que saber como son detrás de las cámaras. Emma ha encontrado a Bollo llorando a lágrima viva, segúne narraba. Al escuchar estas palabras, las lágrimas de Raquel han vuelto a aparecer en escena. Se ha podido ver a Bollo muy afectada y como ella misma dice "muy cansada".

La colaboradora ha sido objeto de críticas en las últimas semanas por parte de sus compañeros de cadena. Desde Sálvame han estado lanzando informaciones sobre la colaboradora que la han acabado por hundir. Bollo debería a su casero unos 20.000 euros, según los colaboradores de Sálvame. Los pufos de la tertuliana no acabarían ahí. Parece que debería dinero a los proveedores de su tienda de ropa. Por si fuera poco, la han acusado de vender a precio alto ropa comprada en mercadillos y revendida, incluso usada y sin lavar. Hace unos meses Bollo tuvo que aclarar de donde había salido un lujoso reloj que portaba.

El programa Sálvame ha ido a por Bollo y parece que ha ganado la batalla. La diseñadora aseguraba ayer que no podía más, que las fuerzas que tenía las usaría para vivir su vida alejada de las cámaras de televisión.

Así de claro lo dejaba Raquel "No tengo más fuerzas para seguir justificando, dando explicaciones... Yo no se las pido a nadie. Soy consciente que hay informaciones, que incluso tienen que salir. Siempre he dado respuesta a todo, pero yo no voy a estar toda mi vida demostrando”. “Aunque parezca una mujer fuerte no quiere decir que no me afecte, soy humana y claro que me afecta. Yo voy a mi casa y mis padres no me quieren ni preguntar. Me duele que sufran”. La presentadora del espacio de Telecinco ha dado muestras de compañerismo con Bollo diciendola que llorar no significa que no sea fuerte. De este modo quería tranquilizar a la colaboradora. Antes esta situación tan crítica la tertuliana ha tomado una buena decisión. Entre otras cosas, Bollo presentará acciones legales por las informaciones que se han vertido sobre ella.

Kiko Matamoros se enfrenta a Raquel Bollo

Raquel Bollo se derrumba en 'Viva la vida': no puede más con la situación 😢 #VivaLaVida492 https://t.co/MSoHXSTxPE — Telecinco (@telecincoes) March 20, 2022

Kiko Matamoros se enfrentó a Raquel Bollo por sus ida y venidas del programa Sálvame y ante la amenaza de volver a abandonarlo. Raquel quiso dejar claro que Matamoros mentía y recordó que durante muchos años cuando el resto de los compañeros estaba de vacaciones ella aprovechaba para ir y trabajar más.