David Bustamante felicita a su chica por su cumpleaños y Paula Echevarría tiene algo que decir

“Mi corazón! Tengamos sólo momentos estremecedores y alegres en la vida. Que laten nuestros corazones siempre al unísono. Y al abrir mis ojos cada mañana, quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo y protección y me cuidas. Te agradezco por esto. Contigo anhelo vivir, crear, inspirar, hacer realidad los sueños, seguir adelante. Contigo, por nosotros, por nuestro futuro! Amarte es tan dulce, estar cerca de ti es tan maravilloso, que no quiero separarme ni por un momento! Te amo mi vida todos y cada uno de los días. Y esto es lo más bonito de ello. Que siempre estén esos momentos únicos, NUESTROS, que solo tú y yo sabemos”. Con estas palabras Yana Olina felicitaba San Valentín a su pareja desde hace cuatro años, David Bustamante.

Y lo hacía con una foto de la pareja que es la misma que ahora ha rescatado el cantante para felicitarla a ella por su cumpleaños. ¿No tendrán más?

“Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti! ❤️❤️❤️🔝”, le dedicaba lleno de amor y orgullo Bustamante a primera hora de la mañana.

Buena relación entre las mujeres de su vida

Tan sólo unos minutos después, Paula Echevarría se unía a las felicitaciones de su ex con un escueto: “Felicidades!!! 🎉🎉🎉”. Corto, pero suficiente para entender la buena relación que hay entre David y Paula que han logrado encontrar el amor de nuevo con otras parejas tras romper su matrimonio.

Y está claro que la actriz y la bailarina se llevan bien y de ahí que se intercambien mensajes en días tan especiales. Cuando el amor triunfa, todo lo demás llega rodado.