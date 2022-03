Shawn Mendes se sincera sobre lo peor de su ruputa con Camila Cabello: “¿A quién llamo cuando no puedo más?”

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes nos pilló desprevenidos. La pareja de cantantes se convirtió en una de las favoritas de Hollywood. Su historia parecía sacada de una comedia romántica. Se conocieron de adolescentes, cuando Shawn empezaba su carrera en solitario y Camila pertenecía al grupo Fifth Harmony. Se hicieron grandes amigos y confidentes. Y es que pocas personas en el mundo entienden lo que es convertirse en una estrella pop mundial. Fue en 2019, cuando las carreras de los dos artistas ya estaban consagradas, cuando sus caminos se volvieron a unir. Con el lanzamiento de Señorita, la colaboración que grabaron juntos y que se convirtió en todo un hit mundial, la amistad se transformó en amor.

Dos años y medio después, Shawn y Camila anunciaban que ya no estaban juntos. Y miles de fans dejaron de creer un poquito en el amor. Ahora, cuando han pasado unos meses desde que la pareja comunicase su separación, Shawn ha compartido un vídeo en el que habla sobre cómo las letras de sus nuevas canciones son el reflejo de la situación que está viviendo ahora mismo. Y es que el canadiense está viviendo un momento complicado tras romper con Camila.

Shawn y Camila tenían una relación muy sincera y cercana. Ahora, que el intérprete de Wonder no tiene a su lado a su pareja, se siente solo: “Cuando rompes con alguien, no te das cuenta de toda la mier** que viene después. Es como, ¿a quién llamo cuando tengo un ataque de pánico?, ¿o a quién llamo cuando no puedo más?”.

El artista ha continuado explicando que continúa adaptándose a esta vida: “Creo que esta es mi realidad ahora”

It’ll Be Okey: un tema cien por cien sincero

En diciembre, un mes después de que nos enteráramos de la ruptura, Shan lanzó la canción It’ll Be Okey. Una canción que habla sobre cómo decidieron separarse y cuya letra no deja lugar a dudas: los chicos cayeron en la rutina y prefirieron seguir siendo amigos antes de que su relación terminase mal.

Por su parte, Camila Cabello ha lanzado Bam Bam junto a Ed Sheeran. Un tema donde habla sobre vivir la vida al máximo y hacer frente a las adversidades. ¿Se referirá a su ruptura con Shawn?