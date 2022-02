Así suena ‘Bam Bam’ de Camila Cabello y Ed Sheeran

Semana grande para Camila Cabello con el estreno del próximo 4 de marzo de su nueva colaboración, Bam Bam, junto a Ed Sheeran. Sin embargo, su fandom no tendrá que esperar hasta el viernes para poder disfrutarla porque la intérprete ha ofrecido un adelanto de esta nueva canción a través de TikTok.

"You said you hated the ocean but you’re surfin’ now / I said I’d love you for life but I just sold our house/ We were kids at the start, I guess we’re grown ups now/ Couldn’t ever imagine even having doubts/ But… not everything works out. Now I’m out dancing with strangers/ You could be casually dating/ Damn, it’s all changing so fast" canta la intérprete sobre una melodía de una guitarra acústica.

Tal vez lo que más sorprenda sea la frase "Así es la vida sí" que parece que será el guiño latino que la cubana ha incluido en este nuevo sencillo que formará parte de su próximo proyecto musical, La familia, del que llevamos oyendo hablar desde hace tiempo y que incluirá otros hits como Don't go yet. "Así es la vida si/ Yeah, that’s just life baby/ Yeah, love came around/ And it knocked me down/ But I’m back on my feet/ Así es la vida si/ Yeah, that’s just life baby/ I was barely standing/ But now I’m dancing/ He’s all over me. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam" parece ser el estribillo de esta canción.

Y hasta ahí llegan estos teasers de casi un minuto de duración en el que parece que los pies y las caderas de Camila Cabello nos conducen hacia el estreno de Bam Bam, una canción que promete dar mucho que hablar en este 2022. Desafortunadamente para todxs en este adelanto no hemos podido escuchar la voz de Ed Sheeran por lo que no sabemos si la colaboración es instrumental o el británico también prestará su voz al tema.

Bam Bam se orienta hacia los sonidos latinos con un aire tropical en el que estamos ver desenvolverse al artista inglés que ya nos adelantó hace unos meses en exclusiva a LOS40 esta nueva colaboración que iba a llegar en 2022: "Camila me ha mandado una canción hoy y la estoy escuchando para ver si tenía alguna nueva idea para ella".

Los dos artistas vuelven a cantar juntos, tras South Of The Border, tema que formó parte del disco No6 Collaborations Project de Ed Sheeran. Camila Cabello compartió el título y la portada de este sencillo en el que la joven se aleja del imaginario colorido de sus anteriores trabajos. Para la ocasión, Camila aparece sentada en las escaleras de un local. Con el rímel corrido y dos cervezas, parece que viene un tema más dramático.

Hay quien ha querido ver en la letra de Camila Cabello la despedida de su relación con Shawn Mendes tal y como el canadiense hizo hace algunas semanas con It'll be okay. "Bam Bam. El 4 de marzo con Ed Sheeran, una de mis personas y artistas favoritos. Además, mi cumpleaños es el día anterior así que triple victoria" escribió la cubana sobre el single.