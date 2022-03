Asier Exteandía tiene algo emocionante que decir sobre ‘EY’, el dueto de Mónica Naranjo y Bunbury

“#EY no sólo me ha permitido compartir un tema con un amigo como lo es @bunburyoficial, sino que me ha traído la inmensa suerte de conocer a otro impresionante hombre y un maestro… 🙏😍 Gracias, @asieretxeandia por querer compartir este momento de vida tan importante para mí!! 🙌🙌🙌”. Con estas palabras Mónica Naranjo dejaba claro que, si ya nos había dejado los dientes largos anunciando su colaboración con Bunbury, ahora completa la sorpresa con otra incorporación que tiene que ver con el videoclip.

“A veces la vida rima y te junta con gente a la que admiras, así, porque sí, de la forma más fácil y bonita”, aseguraba Asier Etxeandía que participa en el videoclip de esta colaboración que conoceremos el próximo 30 de marzo.

“Que te cante @monicanaranjo a centímetros de tu cara mientras te atraviesa con su energía, es un regalo que pocas veces ocurre en la vida”, aseguraba el actor tras el rodaje de este trabajo que le tiene encantado.

“Se acercan cosas buenas que nos unen a esta gran mujer y a mí, el miércoles 30 de marzo a las 4 de la tarde se estrena el videoclip EY, dueto que hace con otro grande @bunburyoficial, en el que yo estoy por ahí, haciendo mis cosas”, anunciaba sin dar más detalles de cuál es realmente su papel en todo esto.

Proyecto en camino

Y que conste que la cosa promete: “Al final se abre un melón que aún no quiero ni puedo desvelar, esto es solo el principio. Agradecimiento y motivación, eso siento ♥️”.

Ante unas palabras con tanta emoción, Mónica Naranjo no podía más que responder: "Amigo… 🥰🥰🥰 Qué preciosas palabras y qué bonito que el destino haya jugado tan bien sus cartas. Gracias por subirte a este proyecto que con tanto amor y tanta ilusión estamos desarrollando!! 🙏💖😍 Te admiro muchísimo, querido Asier"”.

Este single forma parte de Mimétika, el proyecto de Mónica Naranjo sobre el que estamos deseando conocer más detalles.