J. Balvin y Ed Sheeran anuncian doble colaboración

Había rumores y por fin se han confirmado. Después de que el pasado mes de septiembre de 2021 saltasen las alarmas por una posible colaboración entre el arista colombiano J Balvin y el británico Ed Sheeran al publicar el de Medellín una foto de ambos en un restaurante junto a las palabras "Amistad primero, negocios después, la persona guía la vibra correcta”, este mismo lunes ambos cantantes han despejado todas las dudas y han confirmado una colaboración doble. ¡Y estamos deseando oírla!

"Todo lo bueno toma tiempo. Hace 6 meses estaba en el gym y dije: este man es parecido a Ed Sheeran pues así fue, era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra, creamos una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padre jeje. En Nueva York quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán lo que hicimos... Pero las primeras dos canciones que montamos Sigue y Forever my love ya salen pronto", han desvelado los artistas a través de una publicación compartida de Instagram.

Lo que nos espera de Sheeran y Balvin

Aunque ni Sheeran ni Balvin han querido aclarar al 100% a sus seguidores lo que les espera en estas dos primeras canciones, así como tampoco han dejado claro que vaya a haber más o si se trata de dos singles sueltos, sí han soltado alguna pincelada que nos deja hacernos una idea de lo que está por llegar.

Según los títulos de las canciones, Sigue y Forever my love, todo hace presagiar que una de las canciones será en español y la otra en inglés. Además, Balvin ha indicado que quería que escuchar al músico británico cantando reggaetón y que, por su parte, él le invitó "a su mundo". "Fue brutal escucharlo en español y esperamos que disfruten esto tanto como nosotros", ha indicado el colombiano, dejando a entrever ver que Sigue, será una canción de reggaetón en castellano y que, por lo tanto, Forever my love será un tema pop al más puro estilo Ed Sheeran en lel que, a juzgar por las imágenes, el colombiano posiblemente sume su guitarra a la del autor de Shape Of You.

Una colaboración inesperada pero muy deseada

Aunque en un principio puede parecer una colaboración un tanto inesperada debido a la disparidad de estilos —J Balvin proviene de la música urbana y Ed Sheeran tiene un perfil mucho más pop— la realidad es que ambos artistas tienen experiencia en colaborar con grandes nombres de otros géneros.

Balvin ha firmado canciones con la propia Dual Lipa, con Tokischa, Cardie B e incluso con Rosalía; mientras que el británico ha contado con Paulo Londra y Dave en la cancijón Nothing On You de su álbum Nº6 Collaborations Project.

Las reacciones no se han hecho esperar

Como era de esperar, pese a que hace menos de una hora que los artistas han hecho su anuncio, las reacciones en las redes a la doble colaboración de Ed Sheeran y J Balvin no se han hecho esperar y el video que acompaña al anuncio ha superado el medio millón de reproducciones en este corto tiempo.

La mayoría de los seguidores de ambos artistas han celebrado la noticia con alagos a ambos y emojis de fuego e incuso otros intérpretes de la talla de Lola Índigo, Justin Quiles, La Gabi, La Mala Rodríguez se han mostrado emocionados por lo que nos deparará con estas dos canciones. ¡Ahora solo nos queda esperar, y disfrutar!