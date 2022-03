Gal.la Mora (‘La isla de las tentaciones’) sufre un accidente de tráfico

Gal.la Mora se ha convertido en una de esas concursantes de La isla de las tentaciones que sigue teniendo su espacio en la televisión y no hablamos solo de su canal en mtmad, también es una de las protagonistas de Celebrity Game Over, el reality de MiTele Plus en el que se dejó seducir por otro ex concursante del reality en el que la gran mayoría se quedan sin pareja, Manuel González.

Y con tanto trabajo, tendría que estar más contenta que nada, pero la vida es más que todo eso y no todo le va tan bien. Este pasado fin de semana no fue ideal para ella y confesó en sus stories por qué.

"Hello babies, hoy no tengo mi mejor día. Esta mañana he tenido un pequeño accidente con el coche", contó a sus seguidores. Imagínate el susto cuando sus seguidores leyeron semejante noticia. No tardó en dar unas cuantas explicaciones más para tranquilizar a los suyos.

Estado de salud

"Yo estoy genial, así que solo ha sido un sustito”, aclaraba. Y no paraba ahí porque les daba la oportunidad a los suyos de que le lanzaran algunas preguntas.

“Me muero de ganas de que me contéis hoy vuestras penitas, así que luego dejaré la cajita para que me escribáis y luego os responderé intentando daros mi mejor consejo hahahaha Tenéis ganas de domingo de quitaros penas de la cabeza?", preguntaba.

Parecía que ella sí que tenía ganas de despejarse un poco, pero le ha durado poco. Al rato otro mensaje dejaba claro que no era su mejor día. “Chicos me encanta hablar con vosotros, pero no me veo muy animada, seguid dejándome vuestras penitas y os contesto por privado, os parece?", volvía a preguntar.

Gal.la Mora cuenta sus penas en Instagram. / @gal.law / Instagram

Recuperada

Y así lo hizo, desconectó y siguió disfrutando sola del domingo, alejada de la exposición de las redes. Menos mal que al día siguiente decidió compartir que se había levantado un poco más animada y había una razón, nuevo capítulo de Celebrity Game Over. O eso por lo menos fue lo que dijo en sus stories tras salir de la ducha.

Parece que ya han pasado sus penas y ahora su gran preocupación es decidir si mantiene el rubio que luce ahora o pasarse al moreno. No ha dudado en pedir consejo.