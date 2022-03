Las mallas que volvieron locos a los clientes de Lidl volverán, pero solo por un tiempo

No hay semana que pase sin que una novedad de algún supermercado español ocupe las portadas de los medios y se convierta en la protagonista de las redes sociales. Mercadona tiene mucha experiencia en ello, pero el resto de cadenas de supermercados han sabido crear competencia.

Uno de ellos es Lidl, el supermercado alemán que ha captado a un gran número de clientes gracias a sus semanas temáticas y temporales y la gran variedad que encontramos en su bazar. Pues bien. Permanece muy atento/a porque si lo tuyo es el deporte, ya sea en casa o en el exterior, llega tu semana.

Lidl ha anunciado que a partir del 24 de marzo, sus supermercados estarán repletos de materiales deportivos. Entre ellos se encuentran sus famosas mallas técnicas de 7,99 euros que llevan conquistando a sus clientes desde hace un tiempo. ¡Su espera terminará muy pronto! Y es que dicho producto cuenta también con un bolsillo con cremallera integrado en la cintura perfecto para los días de gimnasio.

Son varios los clientes que han dejado claro en redes sociales que estas mallas son, sin duda, uno de sus productos favoritos de Lidl. "Me he comprado mallas nuevas en Lidl online y LA MARAVILLA. Bueno, bonito y barato. Y cómodas que no veas.", dice @maraii14. "Esta mañana me he peleado con varias señoras en mi Lidl local para conseguirle 2 pares de mallas de esas", añade @DIrritans.

Pero como mencionamos en líneas anteriores, este producto no es el único deportivo que llegará a los supermercados Lidl a partir del 24 de marzo. También llegarán los sujetadores deportivos, calcetines, camisetas, kettlebells, sets de rodillo y pelota de masaje y otro tipo de accesorios de fitness. Eso sí. Estarán disponibles durante una semana.

Y tú, ¿también tienes tus mallas técnicas de Lidl?