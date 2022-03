Marta Riesco se compara con Rosa López: “Sé que me puede ocurrir”

Marta Riesco solo quería levantarse a las 5 de la mañana para ejercer de periodista, pero poco a poco va asumiendo de buena gana su rol como personaje de la órbita Mediaset. Mientras que en El programa de Ana Rosa sigue haciendo de reportera sería, el nuevo amor de Antonio David Flores muestra su lado más gamberro y divertido en Ya son las ocho.

Es en el espacio que conduce Sonsoles Ónega donde habla de su vida privada y promociona aquella canción con la que en su día quiso convertirse en una estrella del pop. No tengas miedo es el título del tema que salió el otro día en plataformas digitales para competir directamente con el lanzamiento de Motomami, el nuevo álbum de Rosalía.

Tal proyección tiene como artista Marta Riesco que este lunes no dudó en compararse con Rosa López. La cantante y ganadora de la primerísima edición de Operación triunfo concedió a laSexta una de sus entrevistas más duras, confesando la gran mentira que dijo para entrar en el concurso y contando cómo había vivido tanto el auge como la caída de su carrera.

Marta Riesco se compara con Rosa López

No sé en qué momento vio paralelismos entre su carrera y la de Rosa, pero Marta Riesco lo dijo muy convencida después de que Karina admitiera en una entrevista para el programa de Telecinco que no conocía a esta periodista de vocación. "Me encantaría hacer un dueto con Karina en algún momento si es posible. Me pega muchísimo", señaló Riesco.

Marta Riesco, la que solo quiere ser conocida por su trabajo de periodista, pidiendo un dueto con Karina🙄🙄



Me encanta el apunte de Lorena Vázquez: “recuerda que si subes mucho, la caída…”. No te conocía, @lorena_vazquez, pero sigue así que lo estás haciendo genial👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HjXEb6iCd7 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 21, 2022

"Recuerda que si subes mucho, luego la caída…", le soltó entonces la colaboradora Lorena Vázquez, a lo que Miguel Ángel Nicolás bromeó diciendo que podría pasarle lo mismo a Rosa López. ¿Cuál fue la respuesta de Marta Riesco? "Vi entera la entrevista. La vi porque sé que es algo que me puede ocurrir". Y lo dijo totalmente en serio.

Sonsoles Ónega salió entonces a tranquilizar a Marta Riesco dándole un sabio consejo: "Hay que disfrutar en cada momento del momento, pero pisando el suelo". ¿Escuchará la periodista a la presentadora de Ya son las ocho y no se le subirá la fama a la cabeza? Hagan sus apuestas…